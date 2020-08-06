تفاصيل القرض الشخصي في بنك مصر بعد خفض الفائدة

تفاصيل القرض الشخصي في بنك مصر بعد خفض الفائدة

قال إيهاب درة رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك مصر، إن البنك قرر خفض أسعار الفائدة 1% على القرض الشخصي (النقدي)، مع إلغاء المصاريف الإدارية نهائيًا عليه.

كما خفض البنك الفائدة 3% على التقسيط من خلال بطاقات الائتمان، بمناسبة إطلاق مبادرة “مايغلاش عليك” وذلك لتحفيز الاستهلاك المحلي.

وتراجعت أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان في بنك مصر من 19% إلى 16% متناقصة بعد قرار خفض الفائدة.

جديراً بالذكر أن الحكومة أطلقت نهاية شهر يوليو الماضي، مبادرة لتحفيز الاستهلاك ودعم الإنتاج المحلي، من خلال طرح منتجات بأسعار مخفضة وبالاشتراك مع شركات وتجار بالتعاون مع 4 بنوك الأهلي المصري، ومصر والقاهرة، والتجاري الدولي، بالإضافة إلى بنك ناصر.

تفاصيل القرض الشخصي في بنك مصر بعد إلغاء المصاريف الإدارية وخفض الفائدة:

نسبة الفائدة: تتراوح بين 14.75 و 18.5%

قيمة القرض: تصل إلى مليون جنيه كحد أقصى.

فترة السداد: تتراوح بين 6 أشهر و10 سنوات كحد أقصى.

السن: يتراوح بين 21 و65 عامًا كحد أقصى عند سداد آخر قسط من القرض.

الحد الأدنى للراتب الشهري: يتراوح بين ألف جنيه (في حال تحويل الراتب)، وألفي جنيه (دون تحويل الراتب).

وتتضمن مبادرة “مايغلاش عليك” طرح عدد من السلع بأسعار مخفضة تصل نسبتها 20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.