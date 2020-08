السياسات من نحن سياسة الخصوصية DMCA Policy سياسة ملفات تعريف الارتباط

طلبات الإعلان مصر 365 - بوابة المصريين الخدمية أخبار أخبار مصر عربي ودولي اخبار التعليم أخبار التكنولوجيا أخبار الفن وظائف خالية الصحة والطب

رياضة

اقتصاد

منوعات

الموسوعة المعرفية خدمات المملكة بنوك المملكة خدمات حكومية خدمة عملاء خدمات مصر بنوك مصر خدمات حكومية خدمة عملاء

الصفحة الرئيسية

أخبار الاقتصاد

تفاصيل القرض الشخصي في 29 بنكا للموظفين وأصحاب المهن الحرة أخبار الاقتصاد تفاصيل القرض الشخصي في 29 بنكا للموظفين وأصحاب المهن الحرة القرض الشخصي تقدم البنوك المصرية باقة من برامج التمويل الشخصي “القرض الشخصي”، للموظفين ولأصحاب المهن الحرة ، بمزايا تختلف من بنك لأخر، من حيث قيمة القرض وشروط الحصول على القرض. وتتنافس البنوك المصرية في تقديم القرض لجذب عدد أكبر من العملاء، وكذلك في أسعار الفائدة وقيمة التمويل والتي تصل إلى مليوني جنيها في بعض البنوك. الأوراق المطلوبة للحصول على القرض الشخصي صورة من بطاقة الرقم القومي. فاتورة مرافق حديثة. اثبات دخل. مفردات مرتب. ولأصحاب المهن الحرة: كشف حساب بنكي لأخر(6 أشهر). سجل تجاري حديث. رخصة مزاولة مهنة للأعمال الحرّة. بطاقة ضريبية سارية. شروط وتفاصيل الحصول على القرض الشخصي النقدي في 29 بنكا. تفاصيل القرض الشخصي في البنك التجاري الدولي CIB · قيمة القرض: من 5000 جنيه ويصل إلى 2000000 جنيه في حالة تحويل الراتب، 350000 جنيه في حالة عدم التحويل. · فترة السداد: من سنة وتصل إلى 10 سنوات. · الفائدة: 13.5% متناقصة في حالة تحويل الراتب، 20.5% متناقصة في حالة عدم التحويل. · تأمين على الحياة حتى إنتهاء مدة القرض. · سهولة سداد القرض من خلال أكثر من 180 فرع و أكثر من 80 ماكينة إيداع نقدي. · مصاريف ادارية 1.5% من قيمة القرض. الشروط و المستندات: – خطاب من جهة العمل بمفردات المرتب أو 3 إشعارات لمفردات المرتب أو كشف حساب بنكي عن أخر 6 شهور. – كشف حساب بنكي شخصي أو باسم الشركة عن أخر6 أشهر. – صورة من سجل تجاري ساريا و ما يعادله. تفاصيل القرض الشخصي من بنك القاهرة · قيمة القرض: بداية من 3000 جنيه تصل إلى مليون جنيه. · فترة سداد: من 6 شهور حتى 144 شهر (تصل إلى 12 سنة) . · مبلغ القرض: إلى مليون جنيه . · فائدة القرض : · 15.5 % متناقصة سـنويا لتحويل راتب وعند الاستكمال تكون الفائدة 15% متناقصة سنوياً . · 16.5%متناقصة سنوياً في حالة تحويل قسط وليس مرتب وذلك لموظفي الجهاز المركزي للمحاسبات. · للعاملين بالشركات المكودة بالبنك شريحة (أ) 19%، (ب) 20% متناقصة سنوياً . شروط الحصول على القرض الشخصي من بنك القاهرة: – السن: يتراوح بين 21 إلى 60 عامًا كحد أقصى. – الدخل الشهري: لا يقل عن 300 جنيه للموظفين قطاع الأعمال العام، و1000 جنيه لموظفي الحكومة و2000 جنيه لموظفي القطاع الخاص. – مدة الخدمة بجهة العمل: لا تقل عن 3 شهور. القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة: – قيمة القرض: من 25000 جنيه ويصل إلى 1500000 جنيه. – فترة سداد: تصل إلى 5 سنوات (60 شهر). – الفائدة: تبدأ من 20.5% متناقصة. – نسبة عبئ الدين لا تتعدى 35% من صافي الدخل. – مصاريف إدارية 2.5% . الشروط: – السن: لا يقل عن 21 سنة و لا يزيد عن 65 سنة عند نهاية مدة القرض. – العمل قائم بحد أدنى سنتين. تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي المصري · قيمة القرض: يصل إلى 1.5 مليون جنيه بضمان تحويل المرتب، وبحد أقصى 2 مليون جنيه بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة. · فترة السداد: من سنة وتصل إلى 10 سنوات. · الفائدة: تتراوح من 15.75 – 16% متناقصة في حالة تحويل الراتب وتصل إلى 16.25% في حالة تحويل القسط. · تامين علي الحياة و العجز الكلي مجانا. · بدون ضامن. · بدون مصاريف استعلام ائتماني. تفاصيل القرض الشخصي دون تحويل الراتب من البنك الأهلي: · مبلغ القرض يصل إلى 30000 جنيه مصري. · مدة القرض تصل إلى 4 سنوات . · تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا. · الفائدة: – 18.5 % متناقصة حال السداد على سنة. – 19 % متناقصة حال السداد من سنة وحتى 3 سنوات. – 19.5 % حال السداد من 3 سنوات وحتى 4 سنوات. شروط الحصول علي القرض الشخصي من – السن: لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة. – لا يشترط تحويل الراتب للبنك. – الحد الأدنى للدخل 1000 جنيه ويصل إلى 5000 جنيه لأصحاب المهن الحرة. تفاصيل القرض الشخصي من المصرف المتحد التمويل الشخصي للموظفين: · قيمة التمويل: يصل إلى 750000 جنيه. · فترة السداد: تصل إلى 8 سنوات. · الفائدة: 13.5% متناقصة في حالة تحويل الراتب، 16% في حالة عدم التحويل. الشروط: – السن: لا يقل عن 21 سنة. – الحد الأدنى للدخل: 2500 جنيه في حالة التحويل ، 4000 جنيه في حالة عدم التحويل. – الحد الأدنى لمدة عمل المقترض 12 شهر. التمويل الشخصي لأصحاب المهن الحرة: · قيمة التمويل: يصل إلى 500000 جنيه. · فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات. · الفائدة: 17% متناقصة. الشروط: – الحد الأدنى للدخل: 25000 جنيه. – العمل قائم بحد أدنى سنتين. تفاصيل القرض الشخصي من البنك العقاري المصري العربي القرض الشخصي للموظفين: – قيمة القرض: من 10000 جنيه و يصل إلى 750000 جنيه في حالة تحويل الراتب، 500000 جنيه في حالة عدم تحويل الراتب. – فترة السداد: تصل إلى 10 سنوات في حالة تحويل الراتب ، 7 سنوات في حالة عدم التحويل. – الفائدة: في حالة تحويل الراتب: – السداد خلال سنة: 13.25% متناقصة. – السداد من سنة وحتى 5 سنوات: 13.75%. – السداد من 5 وحتى 8 سنوات: 14.25% – السداد من 8 وحتى 10 سنوات: 15%. في حالة عدم تحويل الراتب: – من سنة وحتى 3 سنوات: 15.25% متناقصة. – من 3 وحتى 5 سنوات: 15.25%. – من 5 وحتى 7 سنوات: 16.75%. شروط الحصول علي القرض الشخصي من البنك العقاري المصري العربي: – الحد الأدنى للدخل: 1500 جنيه في حالة تحويل الراتب ، 3000 جنيه في حالة عدم التحويل. – السن: لا يقل عن 21 سنة و لا يزيد عن 60 سنة عند نهاية مدة القرض. – لا يشترط تحويل الراتب للبنك. قرض أصحاب المهن الحرة: – قيمة القرض: من 10000 جنيه و يصل إلى 750000 جنيه. – فترة السداد تبدأ من سنة و تصل إلى 7 سنوات. – الفائدة: 17.75% متناقصة. – إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية بضمان القرض. الشروط: – السن لا يزيد عن 65 سنة عند نهاية مدة القرض. – الحد الأدنى للدخل: 3000 جنيه. – حد أدنى لمدة العمل سنتين. تفاصيل القرض الشخصي من البنك العربي الأفريقي الدولي · الحد الأدنى للتمويل 15000جنية مصري. · الحد الأقصى للتمويل 1500000 جنية مصري. · مرونة في مدة سداد التمويل تصل الى 120 شهر (10 سنوات). · الفائدة: تتراوح من 16% – 24% متناقصة باختلاف نوع الضمانة وتكويد الشركة. · إمكانية زيادة قيمة التمويل خلال فترة السداد. · إمكانية تأجيل القسط حتى 3 مرات في السنة. · إمكانية تقليل قيمة القسط عن طريق مد فترة السداد. · تأمين مجاني الحياة طوال فترة سداد التمويل. الشروط: – فتح حساب في البنك العربي الإفريقي الدولي – ألا يقل السن عن 21 سنه والا يزيد عن 65 سنة عند تاريخ انتهاء التمويل – يجب أن يكون العميل قد تم تعيينه على الأقل لمدة 6 أشهر على الأقل في الكان الحالي الذي يعمل به. – الحد الأدنى للدخل: 3000 جنيه. تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي الكويتي · مبلغ تمويل يصل إلى 2 مليون جنيه مصري. · تأمين على الحياة اختياري طوال فترة التمويل · مدة تمويل تصل إلى 96 شهر. · سهولة السداد من خلال فروع البنك والمنتشرة بالمحافظات · وحد معاملاتك المالية من خلال برنامج شراء مديونياتك ف البنوك الأخرى بمميزات وشروط تنافسية · سعر عائد متناقص يبدأ من 18.5% سنوياً. شروط الحصول على التمويل: – عمر العميل : من21 إلى 65 عام . – الحد الأدنى للدخل 3000 جنيه. لأصحاب المهن الحرة: · قيمة القرض: يصل إلى 1000000 جنيه. · فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات. · الفائدة: 23% متناقصة سنويًا. · تأمين على الحياة اختياري طوال فترة التمويل. · سهولة السداد عن طريق فروع البنك المنتشرة بالمحافظات. شروط الحصول على القرض: – الحد الأدنى للدخل: 6000 جنيه. – ألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة في نهاية مدة التمويل . تفاصيل القرض الشخصي من بنك الإمارات دبي الوطني – قيمة القرض: يصل إلى 1000000 جنيه مصري. – فترة السداد: من سنة وتصل إلى 8 سنوات. – الفائدة: تبدأ من 20% متناقصة. – تأمين مجاني على الحياة خلال مدة القرض. – لا يشترط وجود ضامن. – سهولة التعامل على حسابك من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. الشروط: – الحد الأدنى للدخل الشهري: 3000 جنيه. – السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة عند نهاية مدة القرض. تفاصيل القرض الشخصي من بنك الاستثمار العربي – قيمة القرض: من 10000 جنيه و يصل إلى 1000000 جنيه في حالة تحويل الراتب، 500000 جنيه في حالة عدم تحويل الراتب. – فترة السداد: تصل إلى 10 سنوات في حالة تحويل الراتب ، 7 سنوات في حالة عدم التحويل. – الفائدة: 15% في حالة تحويل الراتب، وتصل إلى 16.5% في حالة عدم تحويل الراتب (متناقصة). الشروط: – السن: لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة عند نهاية مدة القرض. – الحد الأدنى للدخل: 1200 جنيه في حالة التحويل، 4000 جنيه في حالة عدم التحويل. تفاصيل القرض الشخصي من بنك QNB الأهلي · تأمين على الحياة مجاناً طوال مدة القرض · إمكانية دمج دخل الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية (الزوج، الزوجة، …إلخ) مع دخلك للحصول على قيمة قرض أعلى · أقساط شهرية ثابتة طوال مدة القرض حتى لا تشعر بأي عبء · خصم الأقساط أوتوماتيكياً سواء من الحساب الجاري أو الحساب الجاري ذو عائد · مدة القرض تبدأ من 6 شهور وتصل إلى 84 شهر. · الفائدة: تتراوح من 15.25% – 20.25% متناقصة. الشروط: – السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة عند نهاية مدة القرض (يمكن أن يمتد السن حتى 65 حسب سن المتقاعد) – متوفر بالدولار الأمريكي للعملاء المشتركين بخدمة صرف الراتب بالدولار الأمريكي – متاح لعملاء تحويل الراتب في QNB الأهلي , للموظفين و أصحاب الأعمال الحرة. – الحد الأدنى للدخل: 1500 جنيه. تفاصيل القرض الشخصي من بنك الكويت الوطني – قيمة القرض: من 20000 جنيه و يصل إلى 2000000 جنيه. – فترة السداد: تصل إلى 7 سنوات. – الفائدة: 16% في حالة تحويل الراتب ، 16.75% في حالة عدم التحويل (متناقصة). – تأمين مجاني على الحياة. – مصاريف ادارية 1.5%. الشروط: – الجنسية: المصريون فقط. – العمر: من 21 عاماً حتى 60 عاماً عند تاريخ استحقاق القرض. – الحد الأدنى للدخل: 3000 جنيه في حالة تحويل الراتب، 5000 جنيه في حالة عدم تحويل الراتب. تفاصيل القرض الشخصي من البنك الزراعي المصري · قيمة القرض: يصل إلى 500 ألف جنيه للعاملين بالهيئات الحكومية والقطاع الخاص، 50000 جنيه لأصحاب المهن الحرة · فترة السداد: تصل إلى 10 سنوات (120 شهر). · الفائدة: 18% متناقصة. · وثيقة تأمين مجانية على الحياة. · نسبة الاستقطاع من الراتب لا تزيد عن 35% من صافي الدخل. الشروط: – السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة عند نهاية مدة القرض – يشترط أن يكون مر عامين على الأقل على تاريخ التعيين. تفاصيل القرض الشخصي من بنك الاتحاد الوطني – قيمة القرض: يصل إلى 750000 جنيه. – فترة السداد: من 6 شهور و تصل إلى 8 سنوات. – الفائدة: – في حالة تحويل الراتب و السداد خلال 5 سنوات 15% متناقصة ، 17.5% في حالة السداد خلال 8 سنوات. – في حالة عدم تحويل و السداد خلال 5 سنوات 16.5% متناقصة ، 19% في حالة السداد خلال 8 سنوات. الشروط: – مصري الجنسية. – 21 سنه كحد أدنى للسن. – العمل لمدة لا تقل عن 6 أشهر لمكان العمل الحالي. – حد ادنى للدخل الشهري 800 جنيه. تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي المتحد – قيمة القرض: من 10000 جنيه و يصل إلى 500000 جنيه. – فترة سداد: من سنة و تصل إلى 5 سنوات. – الفائدة: 17% متناقصة. الشروط: – الحد الأدنى للدخل: 4000 جنيه. – يشترط تحويل الراتب للبنك. – السن: لا يقل عن 21 سنة و لا يزيد عن 60 سنة عند نهاية مدة القرض. تفاصيل القرض الشخصي من بنك التعمير والإسكان القرض الشخصي في حالة تحويل الراتب: · قيمة القرض: من 5000 جنيه ويصل إلى 1000000 جنيه للفئة (أ) ،500000 جنيه للفئة (ب). · فترة السداد: من 6 شهور وتصل إلى 10 سنوات للفئة (أ) ،و 5 سنوات للفئة (ب). · الفائدة: 17% متناقصة للفئة (أ) ، 18% للفئة (ب). القرض الشخصي في حالة عدم التحويل: · قيمة القرض: من 15000 جنيه ويصل إلى 500000 جنيه للفئة (أ)،300000 جنيه للفئة (ب). · فترة السداد: من 6 شهور وتصل إلى 5 سنوات. · الفائدة: 17% متناقصة للفئة (أ) ، 20% للفئة (ب). الشروط: – يشترط ان يكون الحد الأدنى للراتب: 1500 جنيه. – آلا يقل عمر المقترض عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام في نهاية التمويل تفاصيل القرض الشخصي من EGBANK القرض الشخصي للموظفين: – قيمة القرض: من 20000 ويصل إلى 1000000 جنيه. – فترة السداد: تصل إلى 10 سنوات. – الفائدة: 17% في حالة السداد خلال 5 سنوات، 17.65% في حالة السداد خلال 7 سنوات، 18.70% في حالة السداد خلال 10 سنوات. بالنسبة لأصحاب المهن الحرة: – قيمة القرض: يصل إلى 500000 جنيه. – فترة السداد: تصل إلى 7 سنوات. – الفائدة: 21.5% متناقصة. الشروط: – السن: لا يقل عن 21 سنه ولا يزيد عن 60 سنه. – الحد الأدنى للدخل: 3000جنيه للموظفين ، و 15000 جنيه لأصحاب المهن الحرة. تفاصيل القرض الشخصي من بنك saib · تفاصيل القرض : · الحد الأدنى للتمويل 5000 جنيه والحد الأقصى يصل إلى 1000000جنيه على حسب فئة الشركة . · الحد الأدنى لمدة التمويل 12 شهر والحد الأقصى يصل إلى 10 سنوات · الفائدة: تبدأ من 14% متناقصة. · مصاريف إدارية 1.75%. الشروط: – السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة عند نهاية مدة القرض . – ألا يقل الدخل الشهري عن 3000 جنيه مضافا إليه 50% من صافي الأرباح (للعاملين بالقاهرة والإسكندرية) ولا يقل عن 2000 جنيه مضافا إليه 50% من صافي الأرباح (للعاملين بالمحافظات الأخرى). تفاصيل القرض الشخصي من مصرف أبوظبي الإسلامي · قيمة التمويل: من 10000 جنيه ويصل إلى 750000 جنيه مصري. فترة السداد: من سنة وتصل إلى 5 سنوات. نسبة هامش الربح: تتراوح من (9.5 – 10%) على حسب فئة كل شركة في حالة تحويل الراتب ، من (11.25- 12.75%) في حالة عدم التحويل. تأمين تكافلي على الحياة طوال فترة التمويل. نسب ربح تنافسية طبقًا لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية. نسبة عبء الديون : لا تتعدى 50% من صافي الدخل. الشروط: – السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة عند نهاية مدة التمويل. – الحد الأدنى للدخل: 1500 جنيه في حالة تحويل الراتب ، 3000 جنيه في حالة عدم التحويل. – مده العمل من 3 – 6 شهور كحد أدنى. تمويل اليسر لأصحاب المهن: – قيمة التمويل: من 10000 جنيه ويصل إلى 500000 جنيه. – فترة السداد: من سنة وتصل إلى 5 سنوات (60 شهر). – هامش الربح: من 13.5% : 14%. – تأمين تكافلي على الحياة طوال فترة التمويل. – نسب ربح تنافسية طبقًا لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية. – نسبة عبء الدين 50%. الشروط: – السن: لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة عند نهاية مدة التمويل. – يشترط أن يكون العمل قائم بحد أدنى سنتين. – معدل التدفق النقدي لأخر 6 شهور 50 ألف جنيه كحد أدنى. – البرنامج متاح للمصريين فقط. تفاصيل القرض الشخصي من بنك كريدي أجريكول · قيمة التمويل تصل إلى 500000 جنيه للموظفين، و 1000000 جنيه لأصحاب المهن. · مرونة في السداد تصل حتى 7 سنوات. · الفائدة: تتراوح من 20% – 25% متناقصة. · تأمين مجانى على الحياة خلال فترة القرض · إمكانية زيادة مبلغ التمويل خلال مدة القرض الشروط: – موظفين ذو راتب شهري. – الحد الأدنى لصافي الراتب الشهري: 3500 جنيه. – مدة العمل لا تقل عن 6 شهور في الشركة. – السن من 21 إلى 60 عاماً عند انتهاء القرض. – مصري الجنسية. تفاصيل القرض الشخصي من بنك الإسكندرية قيمة القرض: من 5000 جنيه ويصل إلى 1500000 جنيه. مدة القرض: من 6 شهور وتصل إلى 96 شهر. الفائدة: تتراوح من 14.5% – 20.5% متناقصة على حسب تكويد الشركة. الشروط: – السن: لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة. – الحد الأدنى للدخل: 1000 جنيه. – متاح للمصريين والأجانب المقيمين. تفاصيل القرض الشخصي من بنك قناة السويس · مبلغ التمويل: من 10000 جنيه ويصل إلى 1000000 جنيه مصري. · الفائدة: تتراوح من 16 – 17% متناقصة. · تأمين على الحياة طول فترة التمويل. · مدة تمويل تصل حتى 120 شهر (10 سنوات). · وحد معاملاتك المالية من خلال برنامج شراء مديونياتك في البنوك الأخرى بمميزات وشروط تنافسية. الشروط: – السن: من 21 سنة – 60 سنة. – الحد الأدنى للدخل: 2500 جنيه في حالة التحويل، و 4000 جنيه في حالة عدم التحويل. تفاصيل القرض الشخصي من بنك أبوظبي الأول · مبالغ تمويلية كبيرة. · أسعار فائدة تتراوح من 20% – 25.5% متناقصة. · فترة سداد مرنة تصل إلى 7 سنوات. · إمكانية تأجيل سداد قسطين في كل عام. · إمكانية زيادة قيمة القروض الحالية. · إمكانية شراء مديونية القروض من بنوك أخرى. · تأمين مجاني على الحياة عند الحصول على قروض جديدة الشروط: – للمصريين والأجانب المقيمين – امتلاك حساب مصرفي لدى بنك أبوظبي الأول. تفاصيل القرض الشخصي من بنك التنمية الصناعية · قيمة القرض: يصل إلى 500000 جنيه. · فترة السداد: تصل إلى 10 سنوات. · الفائدة: 16% متناقصة. الشروط: – السن: لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة. – الحد الأدنى للدخل: 1500 جنيه. – متاح للمصريين. تفاصيل القرض الشخصي من بنك HSBC · مبلغ تمويل يصل إلى 1500000 جنيه مصري حسب دخلك الشهري و فترة عملك · دفعات سداد مرنة حتى 84 شهراً. · الفائدة: تتراوح من 17 – 20% متناقصة على حسب نوع البرنامج. · أقساط شهرية ثابتة ومتساوية لسهولة التخطيط للميزانية الشهرية · المرونة في زيادة مبلغ التمويل · يمكن لبنك HSBC شراء تمويلك الشخصي لدى البنوك الأخرى الشروط: – الحد الأدنى لإجمالي الدخل الشهري الثابت هو 3000 جنيه مصري – ينبغي أن يتم العميل الفترة التجريبية لدى جهة العمل الحالية – يجب أن يكون الحد الأدنى للعمر 21 عاماً والحد الأقصى 65عاماً في نهاية فترة سداد التمويل تفاصيل القرض الشخصي من بنك تنمية الصادرات القرض الشخصي للموظفين في حالة تحويل الراتب: · قيمة القرض: من 15000 جنيه ويصل إلى 1500000 جنيه. · فترة السداد: من سنة وتصل إلى 10 سنوات. · الفائدة: من 16 – 16.75% متناقصة. في حالة عدم تحويل الراتب: · قيمة القرض: من 30000 جنيه ويصل إلى 1000000 جنيه. · فترة السداد: من سنة وتصل إلى 8 سنوات . · الفائدة: من 19 – 20.25% متناقصة. الشروط: – السن: من 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة. – الحد الأدنى للدخل: 1200 جنيه. – لا يشترط تحويل الراتب. تفاصيل القرض الشخصي من بنك عوده · قيمة القرض: من 10000 جنيه ويصل إلى 750000 جنيه. · فترة السداد: من سنة وتصل إلى 8 سنوات. · الفائدة: من 9.5 – 10% ثابتة في حالة تحويل الراتب ، وتتراوح من 12 – 13% في حالة عدم تحويل الراتب. لأصحاب المهن الحرة: · قيمة القرض: من 10000 جنيه ويصل إلى 750000 جنيه. · فترة السداد: تصل إلى 7 سنوات. · الفائدة: 23% متناقصة الشروط: – السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة. – الحد الأدنى للدخل: 5000 جنيه تفاصيل القرض الشخصي من بنك مصر · قيمة القرض: يصل إلي 1000000 جنيه. · فترة السداد: تصل إلى 15 سنة. · الفائدة: تبدأ من 15.5% متناقصة. · الحد الأدنى للراتب 2000 جنيه · أقل مصاريف إدارية. · وثيقة تأمين مجانية على الحياة. · لا يشترط وجود ضامن للعميل. · إمكانية شراء قروض البنوك الأخرى. · إعفاء من مصاريف فتح الحساب. تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي اليوناني · قيمة القرض: يصل إلى 300000 جنيه. · فترة السداد: تصل إلى 7 سنوات. · الفائدة: 20% متناقصة. · يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب 1600 جنيه. تفاصيل القرض الشخصي من بنك المشرق · قيمة القرض: يصل إلى 500000 جنيه. · فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات. · الفائدة: من 14 – 15% متناقصة. المؤهلون للحصول على القرض: · الموظفون العاملون في شركات القطاعين العام والخاص على قائمة المشرق المعتمدة. · أطباء وأطباء أسنان يمتلكون ويشغلون المستشفيات والعيادات والمعامل. · الصيادلة امتلاك وتشغيل الصيدليات. · أصحاب العقارات الممتازة. · كبار المسؤولين التنفيذيين بغرف التجارة. · حاملي بطاقة الائتمان. الشروط: – السن: لا يقل عن 21 سنة. – الحد الأدنى للدخل الشهري: 3000 جنيه. شارك المقال السابق فيضانات عنيفة تضرب إثيوبيا ونزوح عشرات الآلاف من منازلهم.. صور المقال التالي زيادة جديدة بأعداد المصابين.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم السبت 8 أغسطس 2020

You cannot print contents of this website.