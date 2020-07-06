تفاصيل شهادة “إيد واحدة” من بنك ناصر الاجتماعي .. عائد يصل إلى 15.5% !

حرص بنك ناصر الاجتماعي في الفترة الماضية على توفير شهادة ادخار “إيد واحدة”، والتي تمنح لكافة الأطباء والممرضين داخل الدولة المصرية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من أجل توجيه الشكر لهم على المجهودات العظيمة التي بذلوها طيلة الأشهر الماضية من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتتعدد المزايا الخاصة بشهادة إيد واحدة بعكس جميع شهادات الادخار الأخرى المتوفرة في بقية البنوك العاملة داخل الدولة المصرية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن قيمة العائد تصل إلى 15.5% سنوياً وهو أعلى عائد على الإطلاق في مصر.

وإليكم الآن المستندات المطلوبة من أجل شراء شهادة إيد واحدة من بنك ناصر الاجتماعي:

صورة بطاقة الرقم القومي.

كارنيه نقابة الأطباء.

الرقم التأميني.

والآن سوف نستعرض لكم كل التفاصيل الخاصة بشهادة إيد واحدة المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي لمختلف الأطقم الطبية:

يمكن شراء الشهادة بمبلغ ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفاتها بشرط ألا يزيد المبلغ عن مليون جنيه لكل فرد.

تنتهي صلاحية الشهادة بعد مرور 12 شهراً أي أن مدتها سنة واحدة فقط.

العائد ثابت 15.5% سنوياً ويصرف سنوياً.

يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر على تاريخ شرائها.

احتساب العائد على الشهادة انطلاقاً من اليوم التالي الذي تم فيه شرائها.

ولا يمكن لأي أحد على الإطلاق أن ينكر الدور العظيم الذي قامت به الأطقم الطبية ولا تزال تقوم به حتى هذه اللحظة من أجل محاربة الفيروس المستجد.