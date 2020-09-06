تفاصيل طرح 3098 قطعة أرض سكنية في 11 مدينة جديدة

ننشر تفاصيل وشروط حجز أراضي الإسكان في المدن الجديدة، بعد أن أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، في بيان له اليوم الأحد، عن طرح 3098 قطعة أرض سكنية، للبيع بنظام القرعة العلنية بالمرحلة العاشرة بالإسكان الاجتماعى، من خلال بنك التعمير والإسكان، بمساحات تتراوح بين 209 و 287 م2، فى 11 مدينة جديدة وهي: “العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – أسوان الجديدة – أخميم الجديدة – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – السادات – أسيوط الجديدة”، وذلك خلال الفترة من 15/9/2020 الي 15/10/2020.

وأضاف وزير الإسكان، أن طرح أراضي الإسكان يأتي في إطار خطة وزارة الإسكان لتوفير أكبر عدد من الأراضى السكنية كاملة المرافق، بالمدن السابق ذكرها.

كراسات شروط الأراضي السكنية

قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، المهندس محمد أنور هلال، إلى أن كراسات الشروط سوف تكون متاحة بالمدن الجديدة المطروح بها قطع الأراضى، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13/9/2020.

ويبدأ حجز الأراضي السكنية في المدن الجديدة بفروع بنك التعمير والإسكان التالية “العاشر من رمضان – سوهاج – دمياط – دمياط الجديدة – دمياط مشرفة – مدينة برج العرب – الدخيلة – فرعي البنك بمدينة أسوان – أخميم الجديدة – الأقصر – قنا – الفيوم – السادات – أسيوط” اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020 إلى يوم الخميس الموافق 15/10/2020، من الساعة الرابعة حتى الساعة السادسة مساءً.

شروط حجز أراضي الإسكان في المدن الجديدة

– أن يكون شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة).

– ألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ بدء الحجز.

– لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها.

– ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة.

– ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت الأرض أو الوحدة فى حيازته أو تنازل عنها للغير.

– يجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التى تقع فى نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقا للجدول المرفق بكراسة الشروط.

– يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الاشتراك فى الحصول على قطعة واحدة طبقاً للشروط الواردة بالكراسة.

طريقة تخصيص أراضي الإسكان في المدن الجديدة

سيتم تخصيص أراضي الإسكان عن طريق القرعة العلنية “يدوية”، بحضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً.

وسوف يتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد إعلان نتيجة القرعة، بالاضافة الي الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان.

نظام السداد بأراضي الإسكان في المدن الجديدة

يتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه نقداً أو بنظام التحويل البنكي (السويفت أو ACH) تحويل داخلي من بنك التعمير والإسكان، أو بشیك معتمد (مصرفي / مقبول الدفع)، ويتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)، من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يتم الالتزام بتوقيتات البناء وفقاً للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.