تفاصيل طرح 8 آلاف وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة بنظام التمويل العقاري

صرح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المهندس عبدالمطلب عمارة، في مداخلة هاتفية لبرنامج ” هذا الصباح” على فضائية ” اكسترا نيوز” اليوم الاثنين، إن العاصمة الإدارية الجديدة لم يكن لها وجود قبل عام 2016، وكانت عبارة عن منطقة صحراوية ليس لها طريق يصل إليها، ولكن تم إنشاء محاور رئيسية مثل طريق الدائري الإقليمي والأوسطي والسخنة والسويس.

وأشار إلى أنه جار إنشاء “المونوريل”، وهي وسيلة لنقل الموظفين والمترديين على العاصمة لربط محطة “الاستاد” بالخط الثالث لمترو الأنفاق بالعاصمة الإدارية مرورًا بالقاهرة الجديدة.

وأضاف “عمارة” أن هيئة المجتمعات تتطور العاصمة الإدارية الجديدة في الحي السكني الثالث، حيث تم الانتهاء من 25 ألف وحدة وبيع جزء منها وسيتم تسليم الحاجزين في ديسمبر 2020، بينما هناك جزءًا من الوحدات سيتم إدخاله لمبادرة البنك المركزي، والتي تمول على 20 عامًا بفائدة 8%، قائلًا: “الوحدات جاهزة لطرحها بعد عيد الأضحى”.

وتابع، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون للمجتمع ولكل الناس، وسيتم طرح الوحدات بنظام التمويل العقاري والسداد سيكون على 20 سنة، وسيتم طرح الوحدات بعد عيد الاضحى المبارك، منوهًا إلى أن العاصمة هي مركز المال والأعمال ومركز الوزارات.

وأكد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه من المقرر أن يتم بدء تسكين المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية ومدن الجيل الرابع ديسمبر المقبل، بحيث تكون العاصمة الإدارية أولى مدن الجيل الرابع التي تستقبل رسميا سكان وتكون مؤهلة لانتقال الوزارات إليها.