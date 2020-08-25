الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء 26 أغسطس 2020 وتوجه نصيحة للمواطنين

أعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2020، موضحة أن حالة الطقس تكون معتدلة على السواحل الشمالية،و يكون الطقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا على معظم الأنحاء.

وأعلنت الأرصاد أن الرطوبة لا زالت مرتفعة، وذلك يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى تكاثر الشبورة في الصباح الباكر.

وأضافت الأرصاد أن نسب الرطوبة تتراوح بين 80 – 85%، على القاهرة والوجه البحري، فيما تتراوح بين 88 – 90% على السواحل الشمالية.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة تبلغ 35 درجة على القاهرة والوجه البحري، وتكون درجات الحرارة بين 31 – 30 على السواحل الشمالية.

وتكون درجات الحرارة بين 36-37 درجة مئوية على شمال الصعيد، و بين 40-41 درجة مئوية على جنوب الصعيد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، وذلك من أجل تجنب الإصابة بضربات الشمس، بسبب شدة ارتفاع درجات الحرارة والتي تصل إلي 40 درجة في بعض المناطق.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، بزيادة معدل شرب السوائل والمياه خلال ساعات النهار، ونصحت أيضاً الأرصاد المواطنين، بارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة قدر المستطاع، وخاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن.