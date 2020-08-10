الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلن خبراء الأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث قالوا إن نسب الرطوبة تستمر في ارتفاعها خلال هذه الفترة، وهو ما يزيد من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة.

وأكد الخبراء أن درجات الحرارة في مصر سوف تقل درجتين بداية من اليوم، مما يشعرنا بجو لطيف.

وأضاف خبراء الأرصاد أن الطقس سوف يكون حار رطب على القاهرة والوجه البحري، ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء، ويكون الطقس خلال فترة الليل معتدل ولطيف.

وأضاف الخبراء أن درجات الحرارة على القاهرة تسجل 34 و35 درجة، وتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 30 درجة، وتكون درجات الحرارة على جنوب سيناء 38 درجة، وتتراوح درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بين 38 و42 درجة.

وأضاف الخبراء أن نسبة الرطوبة تستمر في الارتفاع لتصل لـ82% خلال فترة الظهيرة على القاهرة وتتراوح بين 85% و90% على السواحل الشمالية.

وتابع الخبراء أن أبرز الظواهر الجوية في طقس الـ3 أيام المقبلة تتمثل في وجود شبورة مائية في الصباح على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية في القاهرة ومحافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية وسيناء.

وأكد الخبراء أن هناك فرص خفيفة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء.

ونصح خبراء الأرصاد الجوية بعدم التعرض للشمس خلال ساعات الظهيرة ، كما نصحوا بأفضلية الجلوس في أماكن جيدة التهوية نظرا لارتفاع نسب الرطوبة.​