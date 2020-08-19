تفاصيل قرض البنك الأهلي للمهن الحرة.. يصل الي 700 ألف جنيه

أعلن البنك الأهلي عن إتاحة قرض شخصي لأصحاب المهن الحرة بدون مصاريف إدارية وذلك لفترة مؤقتة، ولفت البنك إلى أنه قيمة القرض تصل إلى 700 ألف جنيه، ويصل إلى مليون جنيه للأطباء.

وصرح البنك الأهلي إن مدة قرض أصحاب المهن الحرة يصل إلى 7 سنوات، ويشمل تأمين على الحياة والعجز الكلى مجانا، ويتم منح القرض بدون ضامن.

شروط قرض البنك الأهلي للمهن الحرة والمستندات المطلوبة:

– ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية التمويل.

– صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

– إيصال مرافق حديث لمقر النشاط والسكن.

– صورة من عقد ملكية مقر النشاط أو عقد الإيجار.

– صورة البطاقة الضريبية “سارية” موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.

– مستخرج رسمي من السجل التجاري حديث أو صورة رخصة مزاولة المهنة.

– كشف حساب بنكي معتمد لأخر عام.

قرض البنك الأهلي لأصحاب المهن الحرة

تبلغ نسبة المصاريف الإدارية 2% من مبلغ القرض وتدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 300 جنيه وهي غير مدرجة حاليًا “معفاة”.

وحدد البنك الأهلي عمولة السداد المبكر للقرض بنسبة 3% من المبلغ المدفوع حال السداد النقدي، 5% حال السداد بأي وسيلة دفع أخرى.

غرامة التأخير عن سداد قسط القرض

تبلغ قيمة غرامة تأخير سداد القسط مبلغ 20 جنيه شهريا بجانب 2% من القسط المستحق.