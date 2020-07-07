تفاصيل قرض بنك التعمير والإسكان لأصحاب المعاشات وقيمته

يعرض بنك التعمير والإسكان، قرضًا شخصيًا لأصحاب المعاشات، بقيمة تصل إلى مليون جنيه وفترة سداد حتى عشر سنوات.

ويمنح التمويل لأي أغراض شخصية ولمواجهة أي التزامات أو أعباء مالية، ويتميز بهذا التمويل أصحاب المعاشات المبكرة أو المحالين للتقاعد في السن القانونية

العرض:

• قيمة القرض: من 3000 جنيه ويصل إلى مليون جنيه.

• فترة السداد: من 6 شهور وتصل إلى 10 سنوات.

• الفائدة: 17% متناقصة.

• يتم تمويل صاحب المعاش او المستفيد من المعاش

• تأمين على الحياة مجانا حتى انتهاء مدة القرض

الشروط:

– الحد الأدنى للمعاش 1200 جنيه.

– تقديم أية مستندات تدل على مصادر دخل أخرى (أن وجدت).

– السن: لا يزيد عن 65 عام في نهاية التمويل.

– تعهد بتحويل قيمه المعاش

المستندات المطلوبة:

– صورة بطاقه الرقم القومي السارية.

– إيصال مرافق او خدمات حديث لم يمر علية 3 أشهر.

– بيان بمفردات المعاش.