متحدث الري: يكشف تفاصيل اجتماع مفاوضات سد النهضة اليوم

قال المتحدث باسم وزارة الري، المهندس محمد السباعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء السبت، إن اجتماع مفاوضات سد النهضة اليوم كان على مدار 7 ساعات، موضحاً أن النقاط الخلافية واضحة للجميع، والجميع يعرفها من كثرة الحديث عنها، وكان هناك اجتماعات ثلاثية بخصوص النقاط الفنية والقانونية.

وأضاف السباعي، أن التفاوض سيتم مرة أخري بشكل مكثف من منطلق السعي نحو تحقيق توافق بالنسبة للنقاط الخلافية، موضحاً أنه منذ 9 سنوات لن يتم التطرق إلى المحاصصة أو حصص المياه.

وأكمل “السباعي” متحدث وزارة الري أن الخلاف جاء في ملء السد وأيام الجفاف، وهناك جانب آخر بالنسبة لأمان السد، مشيراً إلى أن ما يثار حول كمية المياه غير صحيح لأن هناك تحديات بالنسبة لتوفير المياه، والحصة التى أصبحت لا تكفي الاحتياجات.