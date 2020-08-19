أعلن صندوق الإسكان طرح كراسات شروط شقق متوسطى الدخل، بـ 4 مناطق وهم : (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط)، بمكاتب البريد يوم الأحد الماضي.

وأوضح صندوق الإسكان، أن التسجيل وسداد مقدم جدية حجز الوحدة ومصروفات التسجيل، يكون على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من هنا.

وذلك خلال الفترة من 23/8/2020 : 22/9/2020، حيث يتم سداد 50 ألف جنيه جدية حجز، علي أن يتم تسليم الوحدات بعد 36 شهرا من انتهاء الحجز.

تفاصيل كراسة شروط حجز شقق متوسطى الدخل في 4 محافظات

شروط حجز شقق متوسطى الدخل في 4 محافظات

– أن يكون المتقدم مصري الجنسية شخصا طبيعيا وليس شركة.

– ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

– أن يكون المتقدم من متوسطى الدخل بحيث لا يزيد صافي الدخل السنوي عن 600 ألف جنيه، بما يعادل 50 ألف جنيه شهريا، و480 ألف للأعزب بما يعادل 40 ألف شهريا.

– لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد اسرته الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان.

– لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة في الإعلان الواحد.

تكون الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط حيث لا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص للوحدة.

– ألا يكون المتقدم أو احد أفراد الأسرة استفاد من مبادرة التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بتاريخ فبراير 2014، وديسمبر 2019.