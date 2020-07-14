تقرير بنكي يتوقع انخفاض سعر الدولار في 2020

رجح بنك استثمار نعيم، انخفاض سعر صرف الدولار إلى 15.50 جنيه خلال 2020، ليصل متوسط سعره إلى 16.5جنيه بداية من 2021.

وقال تقرير صادر عن وحدة بحوث نعيم، بعنوان “مصر ليست غريبة على إدارة الأزمات” اليوم الثلاثاء، إنه رغم قوة السيناريو الذي يُفيد بارتفاع سعر صرف الجنيه بصورة أكبر خلال 2021، من المرجح أن تعمل اتفاقيات القروض من صندوق النقد الدولي على تقييد سيناريو ارتفاع قيمة الجنيه المصري بدرجة أكبر.

وسجل سعر الدولار، مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

كما توقع تقرير نعيم، أن يُبقي البنك المركزي على سياسة التيسير النقدي خلال 2020، يعقبه انخفاض مقداره 1% في أسعار الفائدة خلال 2021؛ حيث إنه من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم ما بين 6% إلى 7%.

وأوضح أن هذا يأتي مدعومًا، بامتلاك الدولة لاحتياطي كاف من النقد الأجنبي (بدعم من قرض معبري قيمته 15 مليار دولار).

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، 25 يونيو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 9.25%، و10.25% على التوالي.

ويعتبر قرار التثبيت هو الثالث من نوعه على التوالي، بعد خفض استثنائي للفائدة 3% في 16 مارس الماضي، حيث كانت اللجنة ثبتت الفائدة خلال اجتماعها في أبريل ومايو الماضيين.