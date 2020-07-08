“تليجراف” تُبرز توصل علماء إلى ارتباط التلف الدماغي بكورونا

نقلت صحيفة “تليجراف” البريطانية، عن خبراء في معهد الأعصاب بجامعة لندن، تحذيرًا من موجة محتملة من الإصابات بتلف دماغي ناتج عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح العلماء أن أدلة جديدة تشير إلى أن “كوفيد-19” يمكن أن يؤدي لمضاعفات شديدة بالجهاز العصبي، بينها الالتهاب والذهان والهذيان.

وفي تقرير نشرته على موقعها الالكتروني، الصحيفة البريطانية اليوم الأربعاء، أن دراسة أجراها خبراء في معهد الأعصاب بجامعة لندن وصفت 43 حالة لمرضى “كوفيد-19” عانوا إما من اختلال وظيفي مؤقت في الدماغ أو جلطات دماغية أو تلف في الأعصاب أو آثار خطيرة أخرى في الدماغ.

ويؤكد البحث دراسات حديثة خلصت أيضًا إلى أن المرض يمكن أن يصيب الدماغ بتلف.

كما نقلت الصحيفة عن علماء الأعصاب والأطباء المتخصصين في الدماغ قولهم إن ثمة أدلة تظهر أن لفيروس كورونا تأثيرا على الدماغ، مما يبعث على القلق.

وقال أدريان أوين، عالم الأعصاب في جامعة ويسترن بكندا، إن “مما يثير قلقي هو أن هناك ملايين الأشخاص المصابين بكوفيد-19 الآن. وإذا كان لدينا خلال عام واحد 10 ملايين شخص تعافوا، وهؤلاء الأشخاص يعانون من عجز إدراكي … فإن ذلك سيؤثر على قدرتهم على العمل وقدرتهم على ممارسة أنشطة الحياة اليومية”.