تنسيق الثانوية العامة 2020.. خطوات التسجيل في موقع التنسيق لحجز اختبارات القدرات

خطوات التسجيل في موقع التنسيق لحجز اختبارات القدرات، حيث أعلنت وزارة التعليم العالى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة لتسجيل اختبارات القدرات، وفيما يلى يرصد “مصر 365” خطوات التسجيل في موقع التنسيق التى وضعتها الوزارة لتسجيل إجراء اختبارات القدرات وذلك فيما يخص الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز الاختبارات.

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني بالضغط هنا.

2- الدخول إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع.

3- ادخال الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب، لبدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات.

4- سيظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس – اسم الطالب – الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب “علمية – هندسية – أدبية”)، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

5- ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، وأسماء الكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

6- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية

7- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة ايصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.