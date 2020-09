السياسات من نحن سياسة الخصوصية DMCA Policy سياسة ملفات تعريف الارتباط

الأماكن الخالية للشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الثالثة 2020 أخبار مصر الأماكن الخالية للشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الثالثة 2020 الأماكن الخالية للشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الثالثة 2020 أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، خلال انعقاد المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020، عن الأماكن الخالية للشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الثالثة 2020. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020 برقم الجلوس.. والإجراءات اللازمة لدخول الكليات وبعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020 لتنسيق القبول بالجامعات، يمكن للطلاب معرفة نتيجة الترشيح من خلال ادخال الاسم ورقم الجلوس، من خلال هذا الرابط. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020: ومن المقرر بدء المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2020 عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، حيث من المقرر أن تقبل هذه المرحلة الناجحين بالثانوية العامة بحد أدنى 50% لجميع الشعب. الأماكن الخالية للشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الثالثة 2020 حقوق انتساب موجه مدينة السادات دار العلوم انتساب موجه المنيا العالي خدمه اجتماعيه سوهاج المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم الفني التجارى بالزقازيق العالي خدمه اجتماعيه المنصوره خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر تربية نوعية موسيقية بنها زراعة كفر الشيخ المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية تربية رياضية بنات سوهاج تربية رياضية بنين الوادي الجديد معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) معهد المنيا العالى للغات تربية (طفولة) الوادي الجديد العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس تربية نوعية موسيقية الإسكندرية آداب انتساب موجه كفر الشيخ آداب انتساب موجه دمنهور تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية تربية نوعية موسيقية المنصورة حقوق انتساب موجه الإسكندرية الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم آداب انتساب موجه الوادي الجديد خدمة اجتماعية الفيوم الفني التجارى بسوهاج معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية الفني التجارى بدمنهور حقوق انتساب موجه أسيوط تربية رياضية بنات بني سويف حقوق انتساب موجه الزقازيق الفني للفنادق الاسكندريه تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر تربية رياضية بنين العريش تربية (تعليم ابتدائي) العريش معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال العالي حاسبات و نظم تجمع أول نظم معلومات ادارية قطاميه معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية – شعبة محاسبة بدمياط تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية آداب انتساب موجه المنيا العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد تربية رياضية بنات أسوان الفني التجارى بالروضه المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة آداب انتساب موجه بنها تربية رياضية بنات جنوب الوادي تربية (تعليم ابتدائي) أسوان تربية نوعية فنية عين شمس تربية (تعليم ابتدائي) دمياط العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى معهد اكتوبر العالي للاقتصاد آداب انتساب موجه بنات عين شمس العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية تربية مدينة السادات رياضة فني تمريض السويس تربية (طفولة) العريش طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية هندسة الجامعة المصرية اليابانية آداب انتساب موجه الزقازيق حقوق انتساب موجه طنطا معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات الفني للفنادق المطريه هندسة جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية آداب انتساب موجه دمياط معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية تربية نوعية فنية بنها الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم تربية رياضية بنين أسوان حقوق انتساب موجه أسوان المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة تربية رياضية بنات العريش المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم ك.ت. فني صناعى اسوان الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة ك.ت. فني صناعى قويسنا معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية) آداب انتساب موجه عين شمس آداب انتساب موجه بور سعيد العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس تجارة انجليزى تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس تربية رياضية بنات بور سعيد مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة الفني التجارى بالمنصوره دار العلوم انتساب موجه أسوان ك.ت. فني صناعى بنها تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية تربية العريش رياضة تربية نوعية موسيقية أسيوط العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية المعهد العالى للغات بأسوان المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر الفني للخدمة الاجتماعية بقنا ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء تربية رياضية بنات الوادي الجديد تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم تربية نوعية مطروح تربية دمياط رياضة معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر ك.ت. فني صناعى سوهاج خدمة اجتماعية تنموية بني سويف تربية نوعية فنية دمياط معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة العالي للدراسات الادبية كنج مريوط تربية رياضية بنين مطروح العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا تربية نوعية فنية الفيوم تربية نوعية فنية الإسكندرية تربية رياضية بنات أسيوط ك.ت. فني صناعى الزقازيق معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية) تربية رياضية بنين بني سويف تربية نوعية فنية كفر الشيخ العالي للغات بمصر جديده تربية نوعية فنية الزقازيق ك.ت. فني لمواد البناء حلوان ك.ت. فني صناعى الصحافه ك.ت. فني صناعى بور سعيد حقوق انتساب موجه جنوب الوادي خدمة اجتماعية أسيوط العالي سياحة وفنادق الغردقة تربية نوعية موسيقية الزقازيق ع.دولى اعلام مدينةالشروق آداب انتساب موجه جنوب الوادي عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم أقتصاد منزلى العريش تربية نوعية فنية طنطا فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس تربية (طفولة) السويس النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة العالي للغات 6 اكتوبر معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) آداب انتساب موجه حلوان حقوق حلوان تربية نوعية فنية القاهرة تربية السويس رياضة خدمة اجتماعية حلوان تربية نوعية أسوان ك.ت. فني صناعى المطريه العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير معهد الجيزه العالي للعلوم الاداريه شعبه نظم معلومات بطموه المعهد العالي للغات بالمنصورة الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية آداب العريش تربية بور سعيد رياضة تربية أسوان رياضة تربية الفيوم رياضة آداب الوادي الجديد خدمة اجتماعية أسوان تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه تربية نوعية عين شمس طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم تربية نوعية فنية المنصورة عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية الفني التجارى باسيوط العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا تربية نوعية دمياط تربية نوعية فنية بور سعيد تربية نوعية موسيقية طنطا حقوق انتساب موجه المنصورة آداب انتساب موجه طنطا آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات تربية العريش حقوق انتساب موجه سوهاج تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم تربية رياضية بنات كفر الشيخ تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية ك.ت. فني صناعى اسكندرية معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة تربية نوعية الفيوم الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم سياحة وفنادق الفيوم آداب انتساب موجه سوهاج معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات دار العلوم المنيا تربية رياضية بنات المنيا سياحة وفنادق مطروح آداب انتساب موجه الإسكندرية العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية تربية رياضية بنين مدينة السادات تربية رياضية بنات مدينة السادات ك.ت. فني صناعى قنا ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس تربية نوعية موسيقية دمياط تربية نوعية المنصورة بمنية النصر تربية نوعية المنصورة بميت غمر المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر المعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2) الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة دار العلوم الفيوم مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت تربية نوعية بور سعيد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية تربية رياضية بنات طنطا العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة تربية رياضية بنين كفر الشيخ معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) تربية كفر الشيخ رياضة تربية نوعية فنية جنوب الوادي تربية فنية حلوان بالزمالك أقتصاد منزلى بنات عين شمس تربية أسيوط رياضة أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي آداب سوهاج تربية الوادي الجديد آداب حلوان تربية جنوب الوادي رياضة تربية دمنهور رياضة تربية سوهاج رياضة تربية بنات عين شمس رياضة تربية نوعية الإسكندرية آداب الإسكندرية تربية رياضية بنين الإسكندرية تربية رياضية بنات الإسكندرية تربية (طفولة) الإسكندرية دار العلوم انتساب موجه القاهرة تربية نوعية جنوب الوادي آداب جنوب الوادي تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم حقوق القاهرة تربية رياضية بنين حلوان تربية نوعية القاهرة آداب دمنهور حقوق الإسكندرية تربية رياضية بنين المنصورة تربية بني سويف رياضة تربية المنيا رياضة تربية بنها رياضة تربية حلوان رياضة تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية تربية رياضية بنين جنوب الوادي آداب الفيوم حقوق عين شمس حقوق جنوب الوادي آداب عين شمس الفني لترميم الآثار بالاقصر تربية رياضية بنات المنصورة تربية موسيقية حلوان حقوق أسيوط تربية نوعية فنية أسيوط آداب أسيوط تربية رياضية بنين أسيوط القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم تربية (تعليم ابتدائي) مطروح أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة حقوق طنطا دار العلوم أسوان الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة حقوق مدينة السادات تربية (طفولة) جنوب الوادي تربية (طفولة) سوهاج تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال فنى تمريض القاهرة فنى تمريض عين شمس آداب بنات عين شمس تربية (طفولة) عين شمس تربية دمياط تربية رياضية بنين بور سعيد آداب دمياط

سياحة وفنادق بني سويف

تربية (طفولة) أسوان

تربية نوعية طنطا

آداب طنطا

تربية رياضية بنين طنطا

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية

ك.ت. فني صناعى شبرا

حقوق أسوان

آداب أسوان

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات رياضة

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة

تربية نوعية المنصورة

آداب و علوم إنسانية السويس

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس

حقوق المنصورة

تربية (طفولة) دمنهور

آداب كفر الشيخ

فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2)

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية فنية المنيا

آداب بور سعيد

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية

علوم جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل رياضة

إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات الجامعة المصرية اليابانية

أقتصاد منزلى حلوان

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

حقوق بنها

تربية رياضية بنين بنها

سياحة وفنادق مدينة السادات

حقوق الفيوم

تربية نوعية بنها

سياحة وفنادق المنصورة

آداب بنها

حقوق بور سعيد

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

حقوق الزقازيق

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

آداب الزقازيق

فنى تمريض أورام القاهرة

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنات الزقازيق

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

حقوق المنوفية بشبين الكوم

تربية نوعية المنوفية بأشمون

فنى تمريض حلوان

آداب المنوفية بشبين الكوم

زراعة الزقازيق رياضة

زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم

زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

زراعة الفيوم رياضة

زراعة بنها رياضة بمشتهر

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه القاهرة

حقوق دمياط

العالي ترميم الآثار بأبي قير

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه القاهرة

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية نوعية موسيقية المنيا

سياحة وفنادق المنيا

تربية رياضية بنات الفيوم

آداب المنيا

تربية رياضية بنين المنيا

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

تربية نوعية كفر الشيخ

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول رياضة

سياحه وفنادق الاقصر

حقوق بني سويف

آداب بني سويف

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

حقوق انتساب موجه عين شمس

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

تربية نوعية فنية مطروح

العالي خدمه اجتماعيه بنها

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفراعنة العالي إدارة أعمال

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه بني سويف

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية

دار العلوم انتساب موجه الفيوم

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

تربية نوعية موسيقية المنوفية

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

حقوق انتساب موجه بنها

تربية شعبة تربية فنية السويس

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

تربية مطروح

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

تربية نوعية موسيقية مطروح

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

ش.مطاعم فني سياحة قنا

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية – شعبة التجارة الخارجية بدمياط

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش محاسبة

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش ادارة اعمال

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

آداب انتساب موجه العريش

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى ببور سعيد

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

الفني التجارى بدمياط

الفني التجارى ببنى سويف

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

الفني التجارى باسوان

الفني التجارى بقنا

الفني التجارى بالمحله الكبرى

الفني التجارى بالعريش

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

آداب انتساب موجه أسوان

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

الفني التجارى بشبرا

الفني التجارى بالمطريه

الفني التجارى بالاسكندريه

الفني التجارى بطنطا

الفني التجارى بقويسنا

الفني التجارى ببنها

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

آداب انتساب موجه أسيوط

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية موسيقية عين شمس

آداب انتساب موجه الفيوم

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

تربية نوعية موسيقية القاهرة

حقوق انتساب موجه حلوان

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2020 وكان الحد الأدني للمرحلة الثانية في الشعبة العلمية 317.5 درجة بنسبة 77.4% بعدد طلاب 194448 طالب، والحد الأدني للمرحلة الثانية في الشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة 67.8% بعدد طلاب 60064 طالب، بإجمالي عدد طلاب المرحلة الثانية هو 254512 طالب.

