توجهات جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص محطة الضبعة النووية

اعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن قيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد اجتماع لمتابعة مستجدات تنفيذ بعض المشروعات القومية.

وقام سيادته بعقد اجتماعًا اليوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للكهرباء، ومحطة الضبعة النووية.

ووجه الرئيس باستمرار جهود الربط الكهربائي مع دول الجوار.

كما وجّه بحوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء بالتوسع في الميكنة والعدادات الذكية لفاعلية آلية التحصيل، وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان النووي لمحطة الضبعة.