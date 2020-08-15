توجيهات جديدة للرئيس السيسي بعد اجتماعه مع مستشاريه

‎اعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية اليوم السبت الموافق 15 اغسطس، أن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد اجتمع مع ‎اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أركان حرب خالد مجاور، مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

‎وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اجتماع السيد الرئيس اليوم مع مستشارية تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات تنمية سيناء، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على سير الأعمال الإنشائية والهندسية الجارية في هذا الإطار.

وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عن أن السيد الرئيس قد وجه بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء وفق مخطط الدولة المصرية الاستراتيجي لتعزيز الرقعة العمرانية والمجتمعية المكتملة الجوانب في سيناء، فضلا عن توفير فرص العمل لأهالي منطقة سيناء وابناء الشعب المصري

‎كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كذلك، بالالتزام بتطبيق أحدث المعايير الإنشائية والتكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة في الاطار الزمني المقدر.

‎وشهد اجتماع السيد الرئيس مع مستشارية اليوم استعراض جهود تهيئة مناخ التنمية في سيناء والارتقاء ببنيتها الأساسية، بالإضافة إلى استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ساحة الشعب، ومنطقة الأعمال المركزية، والنصب التذكاري، والحي الحكومي.