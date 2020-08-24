توجيهات جديدة من الرئيس السيسي اليوم يعلنها المتحدث الرسمي

أعلن المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية اليوم الأثنين الموافق 24 اغسطس 2020 أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد اجتمع مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وقال المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن أجتماع الرئيس اليوم تناول متابعة تطورات نشاط هيئة قناة السويس ومشروعاتها المختلفة، كما استعرض الفريق أسامة ربيع بيان حركة الملاحة بقناة السويس منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الفريق اسامة ربيع أوضح للسيد رئيس الجمهورية أن هناك زيادة في أعداد السفن المارة بقناة السويس مقارنةً بالعام الماضي بما في ذلك مرور أكبر سفينة حاويات في العالم عبر قناة السويس، والتي بلغت حمولتها حوالي 240 ألف طن و24 ألف حاوية، وهو ما أكد قدرة قناة السويس على استيعاب الحركة الملاحية للجيل الجديد من الحاويات العملاقة.

وقال المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، فيما يخص توجيهات الرئيس السيسي:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، وذلك لتعزيز تنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أجتماع الرئيس اليوم شهد استعراض محاور ومشروعات تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، كذلك أعلن المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم عرض تطورات التعاون الفني لهيئة قناة السويس مع الشركات الأجنبية والهيئات العالمية المناظرة، وذلك من اجل تنفيذ عدد من المشروعات الإنتاجية ذات الصلة بنشاط والموقع الجغرافي للهيئة.

وقال المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بالتوسع في تلك المشروعات نظراً لما تمثله من قيمة مضافة لنشاط الهيئة، إلى جانب الاستفادة من شراكة الخبرات الأجنبية وتوطين الصناعة وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وزيادة حجم الاستثمارات.