توجيهات جديدة من الرئيس السيسي في اجتماعه مع الحكومة اليوم

توجيهات جديدة من الرئيس السيسي في اجتماعه مع الحكومة اليوم

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم الأحد، برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الموارد المائية والري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة والصناعة، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال “راضي” بأن الاجتماع تناول استعراض الخطة الاستراتيجية الخاصة بالنهوض بالمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس السيسي بتعظيم المميزات التفضيلية التي يتمتع بها القطاع الزراعي في مصر، بهدف تحقيق أقصى عائد من الإنتاج.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية بلورة برامج قومية لتوفير أفضل حلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة، تحقيقًا لغاية الدولة في زيادة الرقعة الزراعية، وذلك بزيادة المساحة المنزرعة وتطبيق الأساليب الحديثة في الزراعة.

واستعرض وزير الزراعة آليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية، والتي سوف تهدف الي الارتقاء بالعناصر الأساسية للزراعة المستدامة، لتحقيق الأمن الغذائي، وتعظيم الإنتاج والتصنيع الزراعي، واستخدام أحدث الوسائل والبرامج الزراعية.

وخلال الاجتماع أطلع الرئيس السيسي، على الموقف التنفيذي والتفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى محافظات مصر.

ووجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من إنشاء مراكز تجميع الألبان، لما تحققه من مردود غذائي وصحي واقتصادي على كافة المواطنين.

واستعرض الرئيس آخر تطورات تنفيذ المشروع القومي للبتلو، ووجه بمضاعفة تمويل المشروع بمقدار 2 مليار جنيه إضافية، على أن يتم تزويد المربين بأفضل الأعلاف والسلالات المنتجة للحوم، بالتعاون والشراكة بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.