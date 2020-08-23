توجيهات جديدة من الرئيس السيسي للقوات المسلحة والحكومة

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان له اليوم الأحد الموافق 23 اغسطس 2020، أن السيد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي قد اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي قد وجه بقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه وكذلك رفع كفاءته وفق أفضل واعلى المعايير والتصميمات الإنشائية، وذلك على النحو الذي يتناسب مع أهميته وحجم المترددين عليه.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان اليوم حول اجتماعات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة، أن وزير العدل قد قام بعرض أبرز انجازات الوزارة، بما في ذلك إنشاء محاكم جديدة ووكذلك رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، كما استعرض وزير العدل خطط الوزارة لدعم قدرات الكوادر البشرية وتعزيز الكفاءة الفنية لأعضاء المنظومة القضائية في مصر، وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بتكريم شباب القضاة المتميزين أكاديمياً وفنياً من أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة.

كما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بالتوسع والاستمرار في إنشاء تلك المكاتب لما تمثله من تطور وتحديث في إطار المشروع القومي لرقمنة مصر وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

كذلك صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية:

أن الاجتماع، عرض تطوير منظومة إنفاذ القانون وكافة محاورها، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من خطوات إنشاء تلك المنظومة، نظراً لما تحققه من تكامل، سواء فيما بين الأركان الرئيسية لإنفاذ القانون على مستوى الدولة، وكذا على مستوى محافظات الجمهورية، مع إدماجها في الإطار العام للخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة للمواطنين.​