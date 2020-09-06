توجيهات عاجلة من وزير الإسكان بشأن طلبات التصالح في مخالفات البناء

وجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار اليوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2020، تعليمات جديدة بقبول جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء التى يتقدم بها المواطنون ذوو الشأن، وترك البت في قبول طلب التصالح للجان المختصة.

وشدد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان على ضرورة تسهيل إجراءات قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، قائلا: “يجب العمل بجد وأمانة فى الأيام المتبقية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين”.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الإسكان مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة إجراءات تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالمدن الجديدة وذلك بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد وزير الإسكان على ضرورة الإسراع في تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث إن المدة المحددة لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، تنتهي بنهاية شهر سبتمبر 2020.

ووجه وزير الإسكان بضرورة البدء فى تنفيذ أعمال إزالة المخالفات بعد انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح.

وأضاف الوزير أنه سيتم إنشاء وحدة لمتابعة مخالفات البناء التى قد تحدث، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة التى صدرت لتلك المخالفات وتنفيذها فورا.

وشدد الوزير على ضرورة التصدي بكل حسم لجميع مخالفات البناء، وذلك للحفاظ على الطراز العمراني للمدن الجديدة، واتخاذ إجراءات رادعة للتعامل مع مخالفات البناء بعد انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح.

وأضاف أنه يجب إعداد قاعدة بيانات بكل التراخيص التي صدرت بالمدن الجديدة، من أجل المرور الدورى عليها للتأكد من أنها مرخصة ومطابقة للاشتراطات.