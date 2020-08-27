توجيه جديد من الرئيس السيسي للحكومة بخصوص التعامل مع فيروس كورونا

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكذلك القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومعهم محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، الخارجية، والموارد المائية والري، والسياحة والآثار، والقوى العاملة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والداخلية، والتجارة والصناعة”.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، في بيان الرئاسة اليوم أن الاجتماع تناول عدد من الموضوعات:

الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي

العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول القارة الإفريقية وسُبل تعزيزها

كذلك مُتابعة الجهود الحكومية فيما يتعلق بالتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة

وأيضاً رفع كفاءة منظومة الري على مستوى محافظات الجمهورية

الجهود الوطنية لاستعادة الحركة السياحة

الاستعدادات الجارية حالياً لبدء العام الدراسي الجامعي الجديد.

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي وجه بالآتي:

الاستمرار في استشراف مجالات تعاون جديدة ومشروعات مستقبلية تحقق العائد الإيجابي المرجو في إطار من المصلحة المشتركة، وعلى نحو يعزز كافة جوانب التعاون المشترك بين مصر وأشقائها من الدول الإفريقية خاصة في مجالات الطاقة والبنية الأساسية، والنقل والربط الملاحي لتعظيم قيمة حجم التبادل التجاري المشترك.

واوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجامعي الجديد

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن السيد رئيس الجمهورية قد وجه بالآتي:

استمرار جاهزية الدولة للتعامل الفعال مع أية مراحل مستقبلية من فيروس كورونا، واتخاذ كافة الاحتياطات في هذا الإطار، والالتزام باتباع كافة أساليب الوقاية والإجراءات الصحية كعامل جوهري وضروري للحد من انتشار الفيروس.