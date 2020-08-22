توجيه جديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي للأوقاف في اجتماع اليوم

توجيه جديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي للأوقاف في اجتماع اليوم

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد أجتمع اليوم بكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اجتماع اليوم قد تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة، بالإضافة إلى متابعة تطوير هيئة الأوقاف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بالآتي:

عرض وزير الأوقاف أنشطة الوزارة في مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر الخاصة بترسيخ أركان الدعوة ومبادئ صحيح الدين، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في نشر الفكر الرشيد والتوعية بالإطار الصحيح للدين وتصويب المفاهيم المغلوطة، مع القيام في هذا الصدد بتطوير برامج تدريب الآئمة والواعظات، وإيلاء أهمية بتضمين تلك البرامج على وسائل الدعوة الحديثة والدراسات الإنسانية لصقل قدرات الآئمة وتعظيم مهاراتهم في التواصل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تابع خطط وزارة الأوقاف في مجال استثمار وحسن ادارة أموال هيئة الأوقاف، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الدكتور مختار جمعة أوضح في هذا الشأن، أن الهيئة شهدت نقلة نوعية خلال العام المالي 2019/ 2020 بتحقيق أكبر عائد سنوي في تاريخها

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتمسك بالنهج الثابت بصون وتعظيم عوائد هيئة الأوقاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصبح جميع المعاملات المالية الخاصة بمال الوقف، طبقًا للقيمة التجارية الواقعية بيعًا أو شراءً أو تأجيرًا.

وفي ختام البيان الذي أعلنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال:

استعرض وزير الأوقاف أيضاً خطة الوزارة في مجال عمارة المساجد سواء بالإحلال والتجديد والصيانة والتجهيز، كما اطلع الرئيس على جهود الوزارة في مجال البر وخدمة المجتمع، بما في ذلك تطوير مشروع صكوك الأضاحي الذي من شأنه تعظيم الثواب والنفع، حيث أشار الوزير إلى تخصيص موارد مالية في موازنة العام الجاري للصناديق الداعمة لمجالات الصحة والتعليم وذوي الاحتياجات الخاصة من منطلق إيمان الوزارة بأهمية تعزيز المشاركة والخدمة المجتمعية.