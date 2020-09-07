توجيه جديد من الشهر العقاري بشأن تسجيل العقارات لمحاصرة المباني المخالفة (مستند رسمي)

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الكتاب الدوري رقم 24 بتاريخ 2 سبتمبر 2020، وأرسلته إلى مكاتب الشهر العقاري في جميع محافظات ومدن مصر، بشأن العقارات المخالفة والتعامل الخاص بها.

ونص منشور مصلحة الشهر العقاري على “أن يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها، وقف إجراءات طلبات تسجيل العقارات إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه، تفيد بعدم وجود أي مخالفات في العقار المراد تسجيله”.

ووجه الكتاب الدوري الإدارات العامة للتفتيش الفني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين بمتابعة تنفيذ ذلك.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بمحاصرة العقارات المخالفة، والوقف الفوري لمخالفات البناء، وذلك عقب إعلان منح مهلة لمن يريد توفيق أوضاعه، أو التصالح في المخالفات تنتهي يوم 30 سبتمبر الجاري.