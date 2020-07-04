توجيه رئاسي بالإسراع في إنشاء مخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في إنشاء مخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي، من أجل ضمان توفر احتياطٍ استراتيجي؛ لسد احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض تطورات مشروع إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي، ووجه الرئيس بالإسراع في عملية إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي، لضمان توفر احتياطٍ استراتيجي من أجل سد احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء، من الإنتاج المحلي أو العالمي؛ لمواجهة أي تداعيات طارئة في هذا الإطار، توازيا مع جهود هيئة الشراء الموحد.

كما وجه السيسي بإنشاء المخازن الاستراتيجية بالقرب من شبكة المحاور الرئيسية؛ لضمان سهولة النفاذ إليها، وإقامتها على نطاقٍ جغرافي لضمان أفضل وأسرع تغطية لرقعة الجمهورية، بالإضافة إلى أن يكون تصميم المخازن وفق أعلى النظم العالمية، بما فيها ميكنة منظومة التخزين باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي؛ لتوفير عوامل استدامة نجاح المشروعات القومية وفاعلية إدارتها بعد إقامتها.

وشهد الاجتماع استعراض تطورات تفعيل “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية” واستراتيجية عمله،وكيفية تعظيم موارده والأصول الخاصة به، وهيكله المالي والتمويلي ومشروعاته المستقبلية، فضلا عن دوره المنتظر في دفع معدلات النمو الاقتصادي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والسيد أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي”.