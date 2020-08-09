توجيه رسائل ونصائح وتحذير هام … بيان وزارة الصحة اليوم حول فيروس كورونا

أكدت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، على أهمية الإلتزام بجميع الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا وأهمية التمسك بالتباعد الاجتماعي، منعاً لحدوث زيادة مفاجئة في اصابات فيروس كورونا الجديدة.

وقالت الوزيرة عدد من النصائح الواجب علي المواطن الإلتزام بها من اجل المصلحة العامة والخاصة وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث نصحت الوزيرة الجميع بالتباعد الاجتماعي بين أفراد العائلات وفي الاماكن العامه على أن تكون أقل مسافة بين الفرد والأخر 1 متر.

كما شددت الوزيرة على ارتداء الكمامات، وغسل اليد بالماء والصابون كثيراً خاصةً بعد التعامل المباشر باليد مع الآخرين، وتجنب لمس اليد للوجه خاصةً خارج المنزل.

في السياق نفسه أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، جاهزية جميع المستشفيات المخصصة للعزل من أجل استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، غلى جانب جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات المشتبه في اصابتهم بكورونا المستجد وتشخيصها.

حيث قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد ماهد، في بيان إعلامي اليوم الأحد:

“ينبغي عدم المصافحة باليد أثناء اللقاء، خاصة في الأماكن المغلقة، مع ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية أو فركها بالكحول، كما يجب أيضًا منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها، مؤكدًا ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، وتجنب لمس الأسطح غير النظيفة.”

ونصح الدكتور خالد مجاهد جميع الأفراد البالغين من العمر 60 عاما فأكثر كذلك أي شخص يعاني من أمراض مزمنة مثل: السكري وارتفاع ضغط الدم – أمراض القلب – أمراض الرئة المزمنة – أمراض الأوعية الدموية الدماغية – أمراض الكلى المزمنة وكذلك السيدات الحوامل على أهمية تجنب التجمعات من اجل سلامتهم حيث إنهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية فيروس كورونا المستجد.

وقال مجاهد في نفس البيان:

“أنه حرصًا على الصحة العامة للمواطنين، يجب عدم تناول الأدوية خاصة أدوية الفيتامينات أو أدوية رفع المناعة دون استشارة الطبيب، كما يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، مثل تناول الأغذية الصحية والغنية بالفيتامينات الطبيعية والزنك، والحرص على تناول الفواكه والخضار والأسماك كمصدر هام للأوميجا.”

وواصل مجاهد حديثه في البيان:

من الضروري الابتعاد عن تناول اللحوم المصنعة والوجبات السريعة، مشيرًا إلى أهمية الحرص على شرب من ٨- ١٠ أكواب مياه في اليوم للمحافظة على رطوبة الجسم ، بالإضافة إلى أهمية تناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة، والاهتمام بممارسة الرياضة باستمرار لرفع مناعة الجسم.