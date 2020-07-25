توجيه عاجل للرئيس عبد الفتاح السيسي لمواكبة التطورات العالمية

وجه السيد رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة المركبات الكهربائية من أجل المستقبل.

وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم وأحدث ما توصلوا إليه من التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد.

ويأتي هذا التوجيه العاجل من السيد الرئيس للحكومة بهدف مسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، فضلًا عن توطين صناعة السيارات في مصر، والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي.

وكان ذلك التوجية خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ونقل هذا التوجيه للإعلام السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية اليوم السبت 25 يوليو 2020.