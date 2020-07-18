توجيه عاجل من الرئيس السيسي لصرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى

تلقى أصحاب المعاشات أخبارًا سارة للغاية في مساء اليوم السبت بسبب توجيه الرئيس السيسي العاجل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من أجل صرف معاشات شهر أغسطس للجميع قبل موعد عيد الأضحى المبارك.

وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية طالب الهيئة بصرف معاشات شهر أغسطس القادم لكافة أصحاب المعاشات خلال الأيام الأخيرة من شهر يوليو الجاري.

وأشار أيضًا إلى أن ذلك التوجيه العاجل من طرف فخامة الرئيس السيسي يأتي من أجل منح الفرصة لأصحاب المعاشات لشراء كافة الإحتياجات الخاصة بهم قبل موعد عيد الأضحى المبارك.

وشدد اللواء جمال عوض على أن صرف معاشات شهر أغسطس سوف يبدأ انطلاقًا من يوم السبت القادم الموافق 25 يوليو 2020 عوضًا عن تأخيره إلى غاية بعد نهاية عيد الأضحى، على أن يتم وضع خطة الصرف التي يتم من خلالها تقسيم أيام الصرف لكل فئة من فئات أصحاب المعاشات من أجل ضمان تقليل التزاحم وحفاظًا على أرواح المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.