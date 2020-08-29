توجيه عاجل من الرئيس السيسي للحكومة بخصوص مخالفات البناء

قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الانتهاء من ملف تراخيص البناء خلال المدة المحددة مسبقا بـ6 أشهر، وذلك من أجل عدم تعطيل مصالح المواطنين.

وقال السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبتا الموافق 29 اغسطس 2020: “التصالح قولنا 6 شهور لننهي هذا الموضوع ومنوقفش مصالح الناس أكتر من كده”.

وتابع الرئيس السيسي: “أتصور بالإجراءات اللي اتعملت مع اللجان المشكلة في المحافظات خلي قلبكم جامد، وموضوع التصالح علشان نقول خلصنا الموضوع ده بشكل نهائي، مش عايزين نطول أكتر من 6 شهور يا دكتور مصطفى (مصطفى مدبولي رئيس الوزراء)”.

ومن بين تلك المشروعات، مشروعات قطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا لتصريحات صحفية للسفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.