توجيه عاجل من الرئيس السيسي لوزير المالية بخصوص منظومة الضرائب

قام السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتوجيه الحكومة المصرية وعلى رأسها السيد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفي مدبولي، بسرعة تكثيف الجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية.

حيث صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قائلاً:

“وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية من خلال التوسع فى تطبيق الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة التي من شأنها أن تنشئ قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدى الحكومة تساهم فى ترسيخ مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.”

جاء ذلك التوجيه خلال اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع بين السيد الرئيس ورئيس الوزراء ووزير المالية اليوم تناول متابعة جهود وزارة المالية لتطوير وميكنة منظومة الضرائب الجديدة، خاصةً فيما يتعلق بتسوية المنازعات الضريبية مع الممولين وتطبيق آليات التحصيل الإلكترونى على مستوى الجمهورية.

كما وجه سيادة رئيس الجمهورية بمواصلة الجهود المبذولة من وزارة المالية لإنهاء وفض المنازعات الضريبية للحفاظ على موارد الدولة المالية وحفظ المال العام، وبالمقابل تعزيز جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية.

وقام السيد وزير المالية باستعراض جهود الوزارة في تطوير النظام الضريبى، حيث تضمنت الآتي:

تبسيط الإجراءات

بناء قواعد البيانات

وميكنة إجراءات السداد والتحصيل

وتطوير المقار الضريبية لتوفير بيئة عمل مناسبة

وتنمية قدرات العنصر البشرى وتحديث الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب

تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب.

كما عرض وزير المالية الدكتور محمد معيط جهود وزارة المالية في تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالى فى ظل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الوباء العالمي فيروس كورونا.