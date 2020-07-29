توجيه عاجل من رئيس الوزراء للتصدي لفيروس كورونا في مصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وحضر بمقر المجلس عدد من الوزراء؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة على أجندة الحكومة في المرحلة الراهنة.

,شدّد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، في إطار تحجيم فيروس كورونا بشكل كبير خلال هذه المرحلة والإلتزام بها من قبل الجميع مواطنين وجهات حكومية وتطبيق الغرامات المالية على المخالفين بكل شدة وحزم.

ووجه رئيس الوزراء كلا من وزيري النقل والداخلية بضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، وهي:

ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعي

وكذلك ارتدائها في جميع المصالح الحكومية وكافة المنشآت الأخرى التي تشهد إقبالا كثيفا من الجمهور

وذلك من اجل الحفاظ على ما تحقق طوال الفترة الماضية من نجاحات في التصدي لفيروس كورونا، وتراجع الإصابات بالفيروس في مصر بشكل ملحوظ مع انخفاض معدل الوفيات به، وحتى لا تحدث انتكاسة مثلما حدث في بعض الدول الأخرى.

وفي ضوء ذلك، قال محمود توفيق، وزير الداخلية: “نُركز بالفعل هذه الفترة على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي”، لافتا إلى أنه يتم تحرير محاضر فورية لمن يخالف ذلك بمعدل متوسط يصل إلى 2500 مخالفة يومياً.

وأضاف وزير الداخلية: “ستتم متابعة المتنزهات العامة، والشواطئ، وأماكن التجمعات في الفترة المقبلة؛ بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية التي سبق إصدارها من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا”.