توقعات الأرصاد لطقس اليوم الأحد: درجات الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظات ومدن مصر

توقعات الأرصاد لطقس اليوم الأحد: درجات الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظات ومدن مصر

توقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2020، طقس مائل للحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط احيانا في القاهرة، مع ظهور شبورة مائية صباحا.

ويكون الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية لطيف ليلا والرياح معتدل تنشط احيانا مع ظهور شبورة مائية صباحا.

ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل ليلا والرياح معتدلة، ويكون طقس على محافظات الصعيد، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح معتدلة تنشط احيانا، وأمطار خفيفة على بعض المناطق جنوبا تكون رعدية.

طقس اليوم: درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 39

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 26 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 22 والعظمى 38

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 30 والعظمى 38

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 30 والعظمى 37

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 28 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 31 والعظمى 43

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 30 والعظمى 44

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 42

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 29 والعظمى 44

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 28 والعظمى 41

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 30 والعظمى 36

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 35