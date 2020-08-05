توقعات تنسيق الثانوية العامة 2020: تنسيق القبول بالجامعات في مصر

ننشر المؤشرات الأولية للحدود الدنيا للمرحلة الأولى من “تنسيق الثانوية العامة 2020” تنسيق القبول بالجامعات، حيث من المتوقع ألا يقل الحد الآدنى للمرحلة الأولى عن 97.1% للشعبة العلمية، والحد الأدنى لن يقل للشعبة الرياضية عن 94%، وكذلك الشعبة الأدبية لن تقل 80% لطلاب الشعبة الأدبية.

تنسيق الثانوية العامة 2020

وأوضحت الإحصائيات التي كشفت عنها وزارة التربية والتعليم، في نتائج الثانوية العامة، أن الطلاب الحاصلين على مجاميع 95% فيما فوق، للثلاث شعب بلغ عددهم بــ 18.01% العام الحالي، مقارنة بـ 17.27% العام الدراسي الماضي، كما سجلت نسب الزيادة في النجاح لجميع الشعب العام الحالي ليصل 490322 طالبا العام الحالي، عن العام الماضي الذي سجل 453829 طالبا، بواقع أكثر 36 ألف طالب عن العام الماضي .

ووفقا للمؤشرات في زيادة أعداد الطلاب الناجحين لما فوق الـ95%، أوضحت المؤشرات الأولية، أن الحد الأدنى لكلية الطب لن يقل 98.4%، فيما أظهرت المؤشرات أن الحد الأدنى لكلية الهندسة لن يقل عن 93%، وطب الأسنان لن يقل عن 98.3%، وكلية الصيدلة لن يقل الحد الأدنى عن 98%.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي، أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، سيناقش في اجتماعه المقبل، الأعداد المقرر قبولها بالكليات المختلفة بجميع القطاعات بالجامعات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصياغة المنظومة الجامعية ومنشآتها على نحو يعظم من الاستفادة العلمية والأكاديمية منها بهدف زيادة أعداد الطلاب والخريجين الجدد من التخصصات المميزة الحديثة، خاصةً في مجال التكنولوجيا والمجالات التي يتطلبها سوق العمل الحالي سواء داخل مصر أو خارجها.