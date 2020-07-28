توقعات سعر الدولار.. بنك أمريكي يتوقع سقوط مُدوّي للدولار في الفترة المقبلة

توقعات سعر الدولار، أعلن بنك جولدمان ساكس اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020، إن هناك مخاوف حقيقية بدأت في الظهور حول مدى استمرارية الدولار الأمريكي كعملة للاحتياطيات في الفترة المقبلة، وذلك مع الاتجاه القوي للذهب كملاذ آمن.

ورفع جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب على مدى 12 شهرا إلى 2300 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو ما تدعمه توقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة الحقيقية الأمريكية ومناخ إيجابي بالنسبة للمعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وقال البنك إن ارتفاع أسعار الذهب مدفوع بتحول محتمل للمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نحو سياسات تؤدي لزيادة التضخم، مراعاة للتوترات السياسية وتوقعات ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية للصعود 27% منذ بداية العام مدفوعة بزيادة عمليات الشراء في الملاذات الآمنة، إذ ارتفع المعدن النفيس إلى ارتفاع قياسي عند 1980.57 دولار يوم الثلاثاء.

وأوضح جولدمان ساكس :”لقد تمسكنا لفترة طويلة بأن الذهب هو عملة الملاذ الأخير، خاصة في بيئة مثل البيئة الحالية حيث تقوم الحكومات بتخفيض عملاتها وتدفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق“.