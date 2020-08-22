توقعات سعر الدولار.. هل يهدد كورونا صعود الجنيه فى 2020.. خبراء يجيبون!

أثار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأسبوع المنصرم، مخاوف من استمرار استعادة سعر الدولار خسائره التي سجلها خلال الـ14 شهراً الماضية، حينها فقد سعر الدولار أكثر من 13% من قيمته.

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ويعد تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى أحد أهم الأسباب التى تهدد تعافى الجنيه المصرى مقابل الدولار، حيث يتوقع عدد من بنوك الاستثمار أن يصل سعر الدولار إلى 15.50 جنيه بنهاية 2020.

واستبعد بعض محللي بعض البنوك أن يكون الارتفاع البسيط الذى لم يتجاوز 0.5% من خسائر الدولار، أن يكون بداية لظهور تداعيات انتشار “كوفيد 19” أو سلسلة تراجعات للعملة المحلية.

وأشار الخبراء إلى عدم وجود ضغوط حول الجنيه حتى الآن، وهناك وقفة من جانب المستثمرين لتقدير الأوضاع خاصة فى ظل “انهيار أسواق المال العالمية” خلال الأيام القليلة الماضية.

وأثر انخفاض سعر الدولار خلال “2019” على نمو محافظ القروض بمعدلاتها المعتادة بعد تراجع محافظ القروض بالعملات الأجنبية، والتى تسببت فى نمو ضعيف للقروض البنكية في 2019 عند 3.9%.

وتراجعت القروض بالعملة الأجنبية بقيمة بلغت 138 مليار جنيه بنسبة انخفاض 21%، لتصل إلى 514.8 مليار جنيه، مقابل 652.7 مليار جنيه فى 2018، وارتفعت قيمة القروض بالعملة المحلية 209 مليارات جنيه لتصل إلى 1.36 تريليون جنيه مقابل 1.15 تريليون جنيه

وتراجع سعر الدولار العام الماضي في صالح الادخار بالعملة المحلية، حيث ارتفعت ودائع البنوك خلال 2019 بنسبة 10.9% لتصل إلى 4.24 تريليون جنيه، في مقابل 3.818 تريليون جنيه، رغم تراجع الودائع بالعملات الأجنبية 15% بنحو 129 مليار جنيه، وذلك بدعم من زيادة الودائع بالجنيه 431.5 مليار جنيه.