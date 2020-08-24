توقعات سعر الذهب.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة هامة للمواطنين بشأن مستقبل سعر الذهب

كشف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات “رفيق العباسي” عن توقعات سعر الذهب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الذهب هو الملاذ الآمن الذي تلجأ إليه الحكومات والمؤسسات الاقتصادية في العالم أجمع.

وأضاف رئيس شعبة الذهب أن انخفاض وارتفاع سعر الذهب في السوق المحلي يرتبط بالاقتصاد العالمي.

وأوضح “العباسي” أنه عند حدوث أي أزمة بالاقتصاد العالمي يلجأ المستثمرون لبيع الأسهم والسندات ويتم اللجوء إلى الذهب كونه الملاذ الأمن وبالتالي يرتفع وينخفض سعر الذهب.

وأردف: ” أن ما يحدث في من أزمات في الاقتصاد العالمي يؤثر بشكل رئيسي على سعر الذهب في مصر والعالم.

وأضاف أن “سعر الذهب له علاقة مباشرة بالأوضاع السياسية في العالم”.

وأشار إلى أن حينما يلجأ المستثمرين للذهب كونه الملاذ الآمن و اداة لحفظ الأموال، حينها يشهد سعر الذهب ارتفاع غير مسبوق.

توقعات سعر الذهب

ووجه رئيس شعبة الذهب نصيحة للمواطنين وهي بشراء الذهب لبقائه لفترة طويلة ولا ننصح بشراء الذهب كي يتم بيعه في المستقبل القريب”.