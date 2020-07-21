تويوتا مصر تعلن عن مفاجأة لكل عملاءها عند شراء سيارة جديدة

أعلنت شركة تويوتا إيجيبت، عن مفاجأة لكل عملائها والراغبين في إقتناء سيارة من شركة تويوتا.

حيث أعلنت الشركة في مصر عن تقديم ضمان لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كيلومترات أيهما أقرب بدلًا من 3 سنوات، وذلك على جميع سيارات تويوتا الجديدة.

وكان ذلك الخبر على هامش مؤتمر افتراضي عقد، اليوم الثلاثاء، عبر تطبيق ZOOM للكشف عن عدد من القضايا المتعلقة بشركة تويوتا وقطاع السيارات بكل عام.

وقال الرئيس التنفيذي لتويوتا إيجيبت، إن تويوتا استطاعت خلال النصف الأول من عام 2020 أن تصبح العلامة التجارية الخاصة بالسيارات رقم 2 في سوق السيارات المصري.

وأكد منصف في كلمته بالمؤتمر أن مبيعات تويوتا في أول 6 أشهر من العام الجاري ارتفعت بنسبة 41% مقارنة بمبيعاتها خلال نفس الفترة من عام 2019.

ويرجع السبب في الزيادة المضطردة بمبيعات تويوتا في مصر خلال العام الجاري، إلى السيارة كورولا التي أصبحت منذ الأول من يناير الجاري معفاة بالكامل من الجمارك كونها قادمة إلى مصر عبر مصنع الشركة اليابانية في تركيا، وذلك لوجود إتفاقية تجارة حرة بين مصر وتركيا.

واستطاعت تويوتا كورولا أن تصبح السيارة الأكثر مبيعًا في سوق السيارات المصري في 2020، إذ بلغ إجمالي مبيعاتها في أول 5 أشهر 5.458 بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.