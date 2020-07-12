حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على توجيه عدد من الرسائل الهامة للغاية لكافة مواطني الشعب المصري اليوم الأحد، وذلك على هامش حضوره افتتاح مشروع الأسمرات 3.

وشهد ذلك الافتتاح حضور كلاً من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، وأيضًا عدد كبير من مسؤولي الدولة المصرية سواء من جانب الحكومة أو حتى من جانب الهيئة العامة للقوات المسلحة.

وإليكم الآن جميع تصريحات الرئيس السيسي اليوم الأحد بمناسبة افتتاح مشروع الأسمرات 3: