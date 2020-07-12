جميع تصريحات الرئيس السيسي اليوم الأحد بمناسبة افتتاح مشروع الأسمرات 3
حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على توجيه عدد من الرسائل الهامة للغاية لكافة مواطني الشعب المصري اليوم الأحد، وذلك على هامش حضوره افتتاح مشروع الأسمرات 3.
وشهد ذلك الافتتاح حضور كلاً من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، وأيضًا عدد كبير من مسؤولي الدولة المصرية سواء من جانب الحكومة أو حتى من جانب الهيئة العامة للقوات المسلحة.
وإليكم الآن جميع تصريحات الرئيس السيسي اليوم الأحد بمناسبة افتتاح مشروع الأسمرات 3:
- يتم اتخاذ بعض القرارات القاسية من أجل مصلحة الناس وليس من أجل مضايقتهم.
- الدولة المصرية حاولت في آخر 10 سنوات التعامل مع مخالفات البناء بمنتهى الرفق دون اتخاذ أي إجراءات حادة من أجل احتواء الأزمة.
- سيتم التعامل بكل حزم وصرامة مع ملف مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة حتى لا يتم تكرار ما حدث في الماضي.
- شبكة الطرق القومية التي تم تنفيذها حديثًا كان من المفترض أن تتم على مدار ال30 سنة الماضية ولكنها لم تتم.
- الدولة ستبحث أوضاع مساكن مناطق الزلزال الموجودة بمحافظة القاهرة.
- جميع المباني التي سيتم اصدار لها تراخيص ولها اشتراطات 5 أدوار سوف تقتصر على دورين فقط.
- بعض المناطق في القاهرة لن تحصل على تراخيص بناء مرة أخرى.
- الدولة أنفقت 280 مليار جنيه لتطوير القاهرة في آخر 6 سنوات بهدف تحسين حياة الناس.
- سيتم التعامل بكل حزم وصرامة مع أزمة الجراجات المغلقة أو غير المستغلة.
- جميع الجراجات غير المستخدمة سوف تحصل الدولة على حق ملكيته مباشرة.
- الدولة قامت بالوقوف بجانب المواطنين في مختلف الظروف الصعبة.
- نوفر الوحدة السكنية للمواطنين بقيمة 600 ألف جنيه دون أن تحصل الدولة على مقابل.
- الدولة وقفت بجانب المواطنين.
- يجب إزالة المواقف في محافظتي القاهرة والإسكندرية من أجل ضمان سيولة الحركة المرورية.
- أوجه الشكر لكل البنوك إضافة إلى صندوق تحيا مصر بسبب المساهمة في مشروعات الإسكان.
- يجب فتح الباب أمام سكان الزلزال في القاهرة حتى يحصلوا على وحدات سكنية.
- أي مواطن مصري يحتاج إلى وحدة سكنية ستقوم الدولة بتوفيرها له بفضل الله تعالى.
- يجب تطوير مدينة سانت كاترين حتى تليق بقيمتها التاريخية.