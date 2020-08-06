حالة الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، إن طقس اليوم الخميس، يشهد طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية.

وأضاف “شاهين”، أن حالة الطقس تستمر على هذا النحو خلال الـ72 ساعة المقبلة، لافتًا إلى أن حالة الطقس خلال فترات الليل يكون معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية.

وتابع شاهين: “يوجد فرص سقوط أمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة 20% على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري، مثيرة للأتربة على جنوب الصعيد، مشيرًا إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وأكد “شاهين” أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 36 و37 خلال اليومين المقبلين، و32 درجة على السواحل الشمالية، كما تتراوح بين 39 و44 درجة على المناطق الجنوبية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 85%.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة يمنح فرصة لتكون الشبورة المائية وانخفاض نسبة الرؤية الأفقية، وخاصة على الطرق القريبة من الأراضي الزراعية والمسطحات المائية، موضحًا أنها تستمر منذ الثالثة فجرًا وحتى السابعة صباحًا.