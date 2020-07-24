حدث ليلاً| مصر تتسلح بالقوة الضاربة.. 3 أرقام مبشرة بإحصائيات كورونا في مصر.. حوافز جديدة لمشروعات الشباب.. إتاحة شهادة معاش بكرة من خلال 103 فرعًا

حدث ليلاً| مصر تتسلح بالقوة الضاربة.. 3 أرقام مبشرة بإحصائيات كورونا في مصر.. حوافز جديدة لمشروعات الشباب.. إتاحة شهادة معاش بكرة من خلال 103 فرعًا

شهدت ليلة أمس الخميس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو 2020، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:-

3 أرقام مبشرة بإحصائيات كورونا اليوم والمتعافين أكثر من المصابين لأول مرة

سجلت مصر رقما مبشرا لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا في مصر، فقد ارتفع عدد المتعافين الخارجين من مستشفيات وأماكن العزل عن عدد المصابين الداخلين للمرة الأولى.

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مصدر بوزارة الري يكشف سبب خروج بعض محطات الشرب بالسودان من الخدمة وموقف مصر

كشف مصدر بوزارة الري والموارد المائية، عن السبب الرئيسي حول نقص مستوى الماء في بعض محطات الشرب بالسودان، هو تفريغ المياه من السدود تمهيدًا للفيضان.

وأضاف أن إثيوبيا حجزت مياه بحجم 4.9 مليار متر مكعب خلال الفيضان، لافتًا إلي أن الأزمة بدأت تتلاشى أمس بعد مرور المياه.

وأكد المصدر أن مصر سوف تستقبل المياه منتصف أبريل بدلاً من الشهر الجاري، مضيفا أن سبب تأخير المياه هو حجز المياه من قبل إثيوبيا.

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بعد فيديو مثير للجدل.. بيان من شرطة مكة بشأن “واقعة الجمل”.. فيديو وصور

في حادث أثار ضجة بين السعوديين وتدخلا من السلطات الرسمية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو تظهر شخصا يرتدي زيا عسكرياً وهو يمتطي جملا متجولا في أحد شوارع مكة المكرمة.

وتداول ناشطون سعوديون على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية لقطات فيديو توثق رجلا يرتدي زيا عسكرياً وهو يتجول في طريق سيارات بشوارع مكة المكرمة من حي الزاهر وصولا إلى حي العزيزية وسط اندهاش واسع من قبل المارة.

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مصر تقر حوافز جديدة لمشروعات الشباب..أراضي بالمجان وقروض وإعفاء من تكاليف توصيل المرافق

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل علي تخصيص اراضي بالمجان أو بقيمة رمزية للراغبين في اقامة مشروعات صغيرة بالمناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي الخالية خاصة في المحافظات الحدودية و الصعيد.

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قائمة بالفروع.. البنك الأهلي يعلن عن إتاحة شهادة معاش بكرة من خلال 103 فرعًا في 17 محافظة

قال مسئول بالبنك الأهلي المصري، إن مصرفه توسع في إتاحة شهادة معاش بكرة التي يطرحها بالتعاون مع شركة مصر للتأمين، لافتًا إلى أنه أصبح يوفرها الآن عبر 103 فرعًا في 17 محافظة.

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الصحة: تسجيل 668 حالة إيجابية جديدة لفيروس “كورونا”.. و40 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الخميس، عن خروج 991 متعافى من فيروس كورونا من مستشفيات العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 31066 حالة.

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مصر تتسلح بالقوة الضاربة.. طائرات مقاتلة بسرعة 2800 كم/س تنضم لـ”نسور الجو”

تتسلم القوات الجوية المصرية، خلال أيام، مقاتلات “سوخوي سو-35″ والتي تتميز بالقدرة على الطيران لمدى يصل إلى 4500 كيلو مترًا دون الحاجة إلى التزود بالوقود، وبسرعة تفوق طائرات الشبح الأمريكية، حيث تصل سرعتها إلى 2800 كيلو مترًا في الساعة.

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