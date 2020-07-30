حديد عز تفاجئ الجميع وترفع سعر طن الحديد في مصر

أعلنت شركة حديد عز، اليوم الأربعاء، عن أسعارها الجديدة للموزعين لشهر أغسطس بزيادة 570 جنيهًا، على عكس توقعات الخبراء والعاملين بقطاع التشييد والبناء باتجاه شركات حديد التسليح لخفض الأسعار.

وأوضحت الشركة أن سعر الطن الحديد الجديد هو 9750 جنيها شامل 14% ضريبة القيمة المضافة بزيادة بلغت 570 جنيها عن أقل سعر وصلت اليه في يوليو وهو 9180 جنيها شامل الضريبة.

وأوضحت حديد عز أن أسعارها الجديدة قطعية أي بدون حوافز.

وأضافت الشركة أن هذه الزيادة التي تأتي بعد خمسة أشهر من الانخفاضات المتتالية، لافتة إلى أنها جاءت بسبب الارتفاع في أسعار الخامات من خام حديد وخردة وبيليت بعد أن بدأت الأسواق العالمية – وخاصة الصين – في التعافي من فيروس كورونا واستئناف الأنشطة الاقتصادية مما أدى إلى زيادة الطلب.

وكانت التوقعات تشير إلى إمكانية قيام شركات حديد التسليح بإقرار المزيد من خفض الأسعار لاسيما مع حالة الركود التي يشهدها السوق، لاسيما في ظل تأثيرات فيروس كورونا، وقرار إيقاف البناء في عدد من المحافظات والمدن.