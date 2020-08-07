حريق هائل في مدينة نصر.. والحماية المدنية تحاول السيطرة

اندلع حريق ضخم في منطقة التبة منذ قليل، آخر شارع مصطفى النحاس بمنطقة مدينة نصر، دون معرفة الأسباب.

وقال شهود عيان، إن رجال الحماية المدنية وصلوا إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده للمناطق المجاورة.

حيث تلقى هيئة الحماية المدنية، إخطارًا من الأهالي بنشوب حريق، بالقرب من موقف التبة، يستغيثون لإخماد النيران قبل أن تلتهم أجزاء أخرى أو تتسبب في خسائر كبيرة.

وفي وقت سابق، دفعت إدارة الحماية المدنية بالمنوفية، بعدد 8 سيارات إطفاء، للمشاركة في إخماد حريق هائل داخل إحدى مخازن الكرتون على مساحة 1000 متر، وبه 173 لفة بكر كرتون كبير بمنطقة كفور الرمل في مركز قويسنا.

وتلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز قويسنا، يقيد تلقي المركز بلاغاً بوجود حريق ضخم داخل إحدى مخازن الكرتون بالمنطقة الصناعية، على الفور تم تكليف مدير الحماية المدنية بالمحافظة بالدفع بسيارات الإطفاء، لسيطرة على الحريق دون إمتدادة إلى أماكن أخرى.

بالإنتقال والفحص تبين نشوب حريق في أحد مخازن الكرتون على مساحة 1000متر وبه 173 لفة بكر كرتون خلف مدرسة المياه، بالمنطقة الصناعية بكفور الرمل مركز قويسنا، وتم السيطرة على الحريق خلال ساعتين بعد الدفع بعدد8 سيارات إطفاء من قويسنا وبركة السبع والباجور وتم اخماد الحريق، وجاري العمل على العمل على مرحلة التبريد، لعدم نشوب الحريق مرة أخرى، بتواجد فوزي عبدربه مساعد مدير الأمن والعميد محمد سعيد مأمور مركز شرطة قويسنا، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.