حظر دخول الأجانب لمصر بدون تحليل كورونا عدا القادمين لـ3 محافظات

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بحظر دخول جميع القادمين إلى جمهورية مصر العربية براً أو بحراً أو جواً، دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد إجراء تحليل بي سي آر PCR، للكشف عن فيروس كورونا ، بنتيجة سلبي قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء الذي نشر بالجريدة الرسمية في مادته الثانية، على أنه يُستثنى من ذلك السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران مباشر إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، على أن يحظر على جميع وسائل النقل نقل هؤلاء السائحين من محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح إلى باقي محافظات جمهورية مصر العربية دون أن يكون راغب التنقل مصحوبا بما يفيد إجراء تحليل بي سي آر PCR، للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبي قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يُوقع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعنية في هذا الشأن على أية شركة أو منشأة تخالف الضوابط الاحترازية المشار إليها وكذلك الضوابط التي أشارت إليها وزارة السياحة والآثار والمعدة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني ، ووزارة الصحة والسكان ، والاتحاد المصري للغرف السياحية ، وأقرها مجلس الوزراء.