حقيقة حقن الأطفال بتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم.. الصحة توضح

قال المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، إن ما جرى ترديده على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تجريع الأطفال بحقن “تطعيمات ضد شلل الأطفال” تسبب العقم، غير صحيح، ولا أساس له من الصحة.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، ونفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مُشيرة إلى أنه لا صحة لما يجرى تداوله بشأن تجريع وزارة الأطفال لحقن تطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم.

وأوضحت وزارة الصحة أن كل التطعيمات مطابقة للمعايير الدولية، وأنها لا تسبب العقم أو غيره، مشيرة إلى أن لقاح شلل الأطفال بالحقن “سولك” آمن تماما، وبالمجان للمصريين وغير المصريين المقيمين في مصر، وأن التطعيم لا يتسبب في حدوث أي أضرار للأطفال، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على سلامة الأطفال.

وأشارت الوزارة إلى أن التطعيمات الروتينية الخاصة بتطعيم شلل الأطفال، كانت تعطى عن طريق الفم، من خلال تطعيم “سابين” ثلاثي التكافؤ “3 أنواع”، لكن منظمة الصحة العالمية أوصت باستبدال التطعيم الفموي بآخر ثنائي التكافؤ مع إضافة جرعة التطعيم بالحقن “سولك” في عام 2016. وتستهدف التطعيمات نحو 6 ملايين طفل من مواليد 1 يناير 2016، حتى مواليد 22 مارس 2018، الذين لم يجر تطعيمهم بلقاح الحقن “سولك” بعد إضافته لتطعيمات شلل الأطفال عام 2016.

وناشدت وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر ‏أي معلومات لا تستند إلى حقائق، ما تؤدي إلى إثارة القلق والرأي العام.