بيان رسمي من الحكومة بشأن مصروفات المدارس الحكومية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن قيمة المصروفات بالمدارس الحكومية للعام الدراسي 2020/2021.

وقام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة أن منشور قيمة المصروفات بالمدارس الحكومية الذي تم نشره، مزيف وغير تابع للوزارة على الإطلاق.

وأوضحت وزارة التعليم أنها لم تعتمد نشرة مصروفات العام الدراسي الجديد للمراحل المختلفة بالمدارس الحكومية حتى الآن، وإن موعد اعتماد مصروفات العام الدراسي الجديد سيكون في بداية سبتمبر المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن موعد بدء العام الدراسي الجديد، سيكون في 17 أكتوبر المقبل، مع الاعتماد على الوسائل الإلكترونية للتعلم خاصة في ظل أزمة كورونا.

وكانت الوزارة أعلنت عن إتاحة محتوى رقمي يشتمل على مناهج تعليمية للصفوف من KG1 وحتى الصف الثالث الثانوي، وعن تدشين موقع إلكتروني لمراجعات الثانوية العامة 2020 بعنوان (ثانوية دوت نت)، إلى جانب الاعتماد على نظام الامتحانات الإلكترونية لبعض المراحل الدراسية.