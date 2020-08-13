خبراء الطقس يكشفون أحوال الطقس خلال 48 ساعة القادمة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تراجع درجات الحرارة قليلا عن المعدلات الطبيعية. وأن الأحوال الجوية مستمرة في الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال خبراء الأرصاد الجوية: “أن الشبورة المائية أثناء فترات الصباح الباكر مستمرة خلال الأيام المقبلة، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدين أن درجات الحرارة انخفضت خلال الفترة الحالية في شمال وجنوب الصعيد، وأصبحت الآن حول المعدلات الطبيعية.”

فيما أعلنوا خبراء الطقس عم درجات الحرارة على أهم المدن المصرية، حيث أن درجة الحرارة في القاهرة تتراوح بين 35 و36 درجة، بينما تصل لـ30 درجة على السواحل الشمالية، وتتراوح بين 39 و42 على شمال وجنوب الصعيد.

وأوضح خبراء الطقس ، أن أهم الظواهر الجوية في طقس الـ 48 ساعة القادمة، عبارة عن:

ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية

كذلك سوف تنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك.

وأوضح خبراء الطقس أن ارتفاع الرطوبة في الوقت الحالي أمر طبيعي، قائلين:

“ارتفاع نسب الرطوبة خلال هذا التوقيت من العام شيء طبيعي، ولذلك ننصح بعدم التعرض لأشعة الشمس خلال فترات طويلة وبخاصة كبار السن والأطفال، وعدم الجلوس في أماكن مغلقة أو غير جيدة التهوية، إضافة إلى شرب المياه بكثرة أثناء التواجد خارج المنزل.”