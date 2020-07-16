خبير اقتصادي: السياسات الإصلاحية للدولة تسببت في عبورنا أزمة كورونا بنجاح

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نجاحًا كبيرًا، لأنه مبني على الثقة في القيادة السياسية النابعة عن المصارحة والشفافية، وهو ما تسبب في عبورنا أزمة فيروس كورونا بنجاح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، على فضائية “صدى البلد”، اليوم الخميس، أن “السلع كانت من المتوقع أن تصل لثمانية أضعاف أسعارها الحالية، لولا هذا البرنامج الذي أدى للحفاظ على الأسعار وتشجيع الناس على الشراء، بالإضافة لارتفاع الجنيه في العملات الثانية، ومعدل البطالة أيضًا في انخفاض مستمر”.

وأكد “بدرة”، أن السياسة الاقتصادية داخل الدولة ترسم ملامح كيفية تصرف مصر في جائحة كورونا، حيث لجأت الدولة لتطوير ومساعدة مناطق كثيفة العمالة.

وأوضح “بدرة” أن الدولة لديها عدد من الأفكار والرؤى والقدرة على التوازن في حالة الانفتاح، مع عودة السياحة.

ولفت إلى أن الهجرة الداخلية تسبب عبئًا على التشغيل وكثافة على المحافظات.