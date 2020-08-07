خبير قانوني يوضح موقف التصالح للعقارات المبنية بعد 8 أبريل 2018

قال أحمد فوزي، المستشار القانوني، إنه لا يجوز التصالح في مخالفات البناء قبل قانون 17 لعام 2019، مؤكدا أن المخالفات التي تمت بعد صدور تعديلات قانون البناء لا يجوز التصالح عليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج “الجمعة في مصر”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء الجمعة، أن أي مخالفة تمت بعد 8 أبريل ء2018 لا يجوز التصالح فيها ويجب هدمها.

وأشار الخبير القانوني، إلى أنه يجوز السماح بالبناء في المناطق القريبة من الحيز العمراني بقرار من مجلس رئاسة الوزراء.