خصومات وتخفيضات ومحاسبة المسؤولين .. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار العديد من التصريحات والقرارات الجديدة اليوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2020 وذلك خلال اجتماعه، مع الإعلاميين والصحفيين؛ الذي عقد من اجل مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بمحافظة القليوبية.

وقد تم إنعقاد المؤتمر في حضور كل من الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذلك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وننشر لكم في مصر 365 أهم تصريحات السيد رئيس الوزراء بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، والذب أطلقها اليوم في المؤتمر الصحفي بالقليوبية:

1- “خصم 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد بدون تقسيط كاش”.

2- “تكلفة استصلاح الفدان تصل لـ200 ألف جنيه”.

3- “مصر فقدت 400 ألف فدان من أجود الأراضي على مستوى العالم منهم 90 ألف فدان منذ 2011 فقط”.

4- “مدينة الخصوص أصبحت غابة من الكتل الخرسانية العشوائية”.

5- “لو مفيش قرار لمنع البناء العشوائي لأراضي الزراعية محدش يعرف مصيرها بعد بضعة سنوات”.

6- “بنحاسب المسؤولين عن مخالفات البناء وفيه مئات الموظفين في الأحياء والوحدات المحلية تم تحويلهم للنيابة للتحقيق معاهم”.

7- “الحكومة بدأت بالحيتان في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين بعض الأوضاع”.

8- “5 مقاولين دفعوا مليار جنيه للتصالح في مخالفات البناء”.

9- “قيمة التصالح لكل الريف المصري هو الحد الأدنى 50 جنيهًا فقط”.

10- “سنواجه مشكلة حقيقية في توفير أكلنا، حال استمرار مخالفات البناء”.

11- “2 مليون مخالفة بنائية منذ 2011.. ومليون مواطن فقط تقدموا للتصالح”.

12- “القانون هيخلص 30 سبتمبر، طيب هنفضل نمد تاني ونعيد نفس الكلام، لأ.. لازم نقفل هذه الصفحة”.

13- “لن نسمح بأن أي قيراط جديد من الأراضي الزراعية يتبني عليه تاني وإلا الموضوع لن ينتهي”.

14- “خفضنا رسوم التصالح في مخالفات البناء بـ23 محافظة”.

15- “سهلنا طلبات التقدم للتصالح في بعض مخالفات البناء وكلفنا الجهات المعنية بقبول أي مستندات من المتقدمين وإعطائهم نموذج 3؛ حتى يتم استكمال الطلب بعد انتهاء فترة التصالح”.