خطاب جديد من الأهلي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسبب رئيس الزمالك
حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم الإثنين على التقدم بشكوى جديدة على هيئة خطاب تم إرساله إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من أجل محاولة وقف التجاوزات المتواصلة من جانب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بحق مسؤولي القلعة الحمراء.
وكان المستشار مرتضى منصور قد أدلى مساء يوم أمس الأحد بتصريحات جديدة عبر شاشة قناة الزمالك، وفي هذا التصريحات أساء مجدداً للنادي الأهلي وخاصة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.
وإليكم الآن نص البيان الرسمي الذي أصدره النادي الأهلي اليوم الإثنين:
- تقدم النادي الأهلي ظهر اليوم بشكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه، بسبب التجاوزات غير الأخلاقية التي جاءت على لسانه سواء في التسجيلات الخاصة برئيس الزمالك أو بكلامه أثناء مداخلته الهاتفية مع القناة أمس.
- وقال النادي الأهلي في شكواه أن رئيس الزمالك لم يجد رادعًا ويتطاول على هذا ويشتم ذاك، ويخوض في الأعراض وانتهك هو وقناته ميثاق الشرف الإعلامي وتجاوز كل الحدود، في الوقت الذي تعهد فيه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من قبل في بيان رسمي أنه سوف يقوم بمعاقبة الذي يخرج عن النص ويسحب ترخيص القناة الخاصة بناديه.
- لكن رئيس الزمالك ضرب بكل هذا وقبلهم نصوص القانون عرض الحائط، واستمر على نهجمه المتجاوز بحق النادي الأهلي وقياداته دون حسيب أو رقيب.
- وطالب النادي الأهلي بتفعيل القانون، وأن يمارس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحياته في ردع رئيس الزمالك والحفاظ على قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري، الذي قد يعاني أزمة أخلاقية بسبب التجاوزات الفجة للمذكور.