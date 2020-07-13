خطاب جديد من الأهلي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسبب رئيس الزمالك

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم الإثنين على التقدم بشكوى جديدة على هيئة خطاب تم إرساله إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من أجل محاولة وقف التجاوزات المتواصلة من جانب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بحق مسؤولي القلعة الحمراء.

وكان المستشار مرتضى منصور قد أدلى مساء يوم أمس الأحد بتصريحات جديدة عبر شاشة قناة الزمالك، وفي هذا التصريحات أساء مجدداً للنادي الأهلي وخاصة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

وإليكم الآن نص البيان الرسمي الذي أصدره النادي الأهلي اليوم الإثنين: